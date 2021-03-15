格林美︱BTS防彈少年團失大獎發文答謝支持　粉絲苦等4小時睇表演

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-15 12:00

第63屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於香港時間今早（15日）舉行，唯一K-Pop代表BTS防彈少年團雖然未順利獲得「最佳流行組合獎」，但他們的首個單獨舞台同樣備受關注。

今屆「最佳流行組合獎」由Lady Gaga和Ariana Grande奪得，BTS防彈少年團雖未能獲獎，但單是入圍已成功刷新K-Pop新歷史，亦通過《Dynamite》取得巨大成功。7位成員都有在網上發文，向期待已久的粉絲表演感謝的心。Jimin答謝粉絲讓他們擁有了難以置信的經歷外，Suga則表示今年將會更加努力，以下年的格林美頒獎禮為目標！

BTS防彈少年團失「最佳流行組合獎」，成員仍發文安慰粉絲。（Grammys）

BTS防彈少年團在天台搭置大型舞台！（Grammys截圖）

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雖然未能如願奪獎，但BTS防彈少年團的表演也依舊成為話題，亦是首組在格林美上單獨演出的K-Pop歌手。礙於疫情關係，組合未能親身飛到美國參與，他們則在韓國一大樓天台搭置大型舞台，盡顯誠意。7位成員穿上彩色西裝帶來《Dynamite》的表演，開咪真唱大顯實力。不過粉絲苦等近四小時才等到BTS出場，組合卻只表演了一首歌，不少人都表示略為可惜，但仍以偶像為榮。

粉絲苦等近四小時才等到BTS防彈少年團出場。（Grammys截圖）

搭置的大型舞台可見BTS防彈少年團對頒獎禮的重視。（網上圖片）

按圖重溫BTS防彈少年團精彩表演：