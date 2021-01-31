首爾歌謠大賞︱BTS連續4年奪大獎　TWICE定延身型微脹上台顯緊張

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-31 22:05

韓國頒獎禮《第30屆首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）今天（31日）舉行， IZ*ONE、ITZY、SEVENTEEN和姜丹尼爾等都有出席，就算沒有現場觀眾氣氛一樣好。

今屆大獎由BTS防彈少年團第連續第4年獲得，組合亦連奪共6獎，成為全晚大贏家。雖然BTS防彈少年團未有親身到場，但7位成員都有拍片講感言，向大會、工作人員及公司致謝，柾國則賣口乖提粉絲講到：「沒有大家就沒有我們BTS。」受疫情影響，2020年沒有機會與粉絲親身見面，因此他們也希望今年能儘快回復正常，一起渡過幸福的一年。

BTS防彈少年團第連續第4年獲得大獎。（KBS）

另一邊，TWICE今晚則帶來了《MORE & MORE》和《I CAN’T STOP ME》兩首歌，其中更是定延自去年10月暫停活動後，首次參與《I CAN’T STOP ME》的舞台。雖然見到定延的身型比之前微脹，加上未知是否久未有面對鏡頭，表情亦顯得有些少緊張，可是粉絲都非常開心見到她康復的模樣，表示期待偶像完全回歸TWICE。

TWICE定延未知是否久未有面對鏡頭，表情顯得有些少緊張。（KBS）

按圖重溫TWICE今晚演出：

+ 33 + 33 + 33

《第30屆首爾歌謠大賞》得獎名單：

大獎：BTS防彈少年團

本賞：TWICE、SEVENTEEN、Stray Kids、姜丹尼爾、TXT、IZ*ONE、ATEEZ、BTS防彈少年團、NU’EST、Oh My Girl、NCT 127、MONSTA X

最佳音源獎：BTS防彈少年團

最佳專輯獎：BTS防彈少年團

最佳表演獎：(G)I-DLE、THE BOYZ

年度發現獎：ITZY

新人獎：TREASURE、aespa、ENHYPEN

R&B嘻哈獎：Jessi

Ballad獎：燦多

OST獎：曹政奭

Trot獎：任英雄

樂團獎：LEENALCHI

Fans PD獎：姜丹尼爾

Whos Fandom獎：BTS防彈少年團、ARMY

韓流特別獎：BTS防彈少年團

人氣獎：任英雄

今晚IZ*ONE演出都相當精彩：