銀赫EUNHYUK粉絲演唱會2026澳門｜門票公售攻略+購票連結+座位表

銀赫2026 EUNHYUK PRE-DEBUT FANCON ‘be: WARE OF THE RABBIT’ in MACAO將於2026年10月31日至11月1日在澳門倫敦人舉行，屆時門票會在Trip、金光票務網 、大麥 、攜程公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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銀赫EUNHYUK粉絲演唱會2026澳門

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年10月31日(星期六)/2026年11月1日(星期日)

演唱會時間：下午六時正/下午四時正

演唱會地點：澳門倫敦人，倫敦人劇場

門票價錢：MOP/HKD $1,699/$1,199/$899

公開發售平台 ：Trip、金光票務網 、大麥 、攜程

公開開賣日期：9月25日（五）中午12時起

公開開賣時間：中午12時起

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銀赫EUNHYUK粉絲演唱會2026澳門 Fan Benefit

*福利抽獎名單將於活動前一天透過官方社交平台公佈。

*主辦單位保留對本活動的最終解釋權及變更權。

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | 座位表

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | 座位表

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。