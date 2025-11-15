Super Junior台北演唱會9子賣力冧粉絲　場外應援活動多到嚇親人

韓流天團Super Junior 14、15、16日起連續3天在台北大巨蛋舉辦年度巡演「SUPER SHOW 10」，9名成員終於全員到齊，化身白馬王子與全場3萬粉絲一起寫下全新里程碑。



SJ在台灣人氣高漲，即便出道20年，依舊所有活動一票難求。此次「SUPER SHOW 10」也不例外，3天共9萬張票一開賣就秒殺，使SJ不僅成為韓國首組登上台北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。

Super Junior即便出道20年，依舊所有活動一票難求。（IG@superjunior）

首晚他們以出道作品《Twins (Knock Out)》開場，緊接著一口氣唱跳《U》、《Black Suit》、《MAMACITA》，利特和銀赫在白西裝下內搭透膚上衣，胸前風光隨著舞蹈動作「全都露」，讓粉絲大飽眼福。

為了迎接SJ到來，捷運國父紀念館站從14日開始到16日，連續3天每天下午1時到晚上11時，每小時輪播《Super Girl》、《Mr. Simple》和《Sorry, Sorry》。同時，也會在大巨蛋正門兩排人行路樹燈飾排出藍色燈飾等相關應援活動，活動多到連SJ成員都歎為觀止。

