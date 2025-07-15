難走出大S離世之痛 小S請假將滿半年仍未復工 節目製作人回應
撰文：聯合新聞網
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台灣知名製作人B2打造全新選秀節目《宇宙啦啦隊》，請到Super Junior的銀赫擔任主持人。B2日前接受媒體聯訪，被問到屆時來賓會不會有小S，B2說：「不會，絕對不會，人家在休息，我不太會去打擾人家。」
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先前小S跟《小姐不熙娣》請假半年，眼看時間已到，B2把復工與否的決定權交給她：
「好友的默契就是不打擾，我也不會問她最近在幹嘛。她偶爾問我收視率，我會說不錯，類似這種，我們大概一個月就聊幾次這個。」
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他最近跟小S沒有太多聯繫，彼此有默契，沒事不會打擾對方。而且《小姐不熙娣》一開始就和吳姍儒談妥會「一直錄下去」，直到小S做好準備回來，彼此沒有合約問題。
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