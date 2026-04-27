姜濤演唱會2026澳門加場丨門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

姜濤《KEUNG TO“LAVA”LIVE TOUR 2026-MACAU》演唱會將於2026年6月19日（五）、20日（六）及加開了21日一場，在銀河綜藝館舉行，會在The Makers Shop優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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姜濤演唱會2026澳門加場丨詳情

演唱會日期及時間：2026年6月19日（五）晚上8時、6月20日（六）晚上7時、6月21日（六）晚上7時

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 1,488 / 1,088 / 788 / 588（全場座位）

公開售賣平台：銀河票務（Galaxy Ticketing）、大麥網、BOOKYAY

優先訂票平台：The Makers Shop、Katch 音樂娛樂平台、Trip.com

姜濤《KEUNG TO“LAVA”LIVE TOUR 2026-MACAU》演唱會座位圖（IG@ssu_entertainment_hk）

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姜濤演唱會2026澳門加場丨The Makers Shop優先購票

優先訂票渠道：The Makers Shop

門票發售時間：5月4日（一）中午12時

票價：HK$1720/張 (已包含一張價值HKD$1488門票、稅項、預訂費、手續費及設施費，另外包含 The Makers Shop 每張門票額外收取HK$100平台費用)

*MIRO記得預先到 makersweare.com 申請The Makers帳戶，並綁定MIRO會籍

姜濤演唱會2026澳門加場丨Katch音樂娛樂平台優先購票

優先訂票渠道：Katch音樂娛樂平台

門票發售時間：【Katch Plus 會員】2026年5月5日（二）上午11時起

【Katch會員】2026年5月5日（二）下午2時起

票價：MOP/HKD 2,200 (Katch VIP套票) / 1,888 (Katch Premium套票) / 1,488 (VIP)/ 1,088 / 788 / 588 (全場座位)

Katch VIP套票包括：Katch VIP專屬小卡套裝(1份)、官方演唱會海報（1張）、VIP門票專屬禮物(1份)，及有機會獲得「 親筆簽名禮物」。

Katch Premium套票包括：KatchMall HK$100現金券4張 及VIP門票專屬禮物(1份)

VIP門票持有人可以獲得VIP門票專屬禮物(1份)。

《LAVA》售票時間表。（IG@ssu_entertainment_hk）

姜濤演唱會2026澳門加場丨Trip優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年5月7日（四）上午11時正 至 晚上11時59分

票價：MOP/HKD 1,488(VIP) / 1,088 / 788 / 588（全場座位）

姜濤演唱會2026澳門加場丨公開發售

公開發售平台 ：銀河票務(Galaxy Ticketing)、大麥網、BOOKYAY

公開開賣日期：2026年5月8日（星期五）

公開開賣時間：中午12時正起

票價：MOP/HKD 1,488(VIP) / 1,088 / 788 / 588（全場座位）

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姜濤（IG@keung_show）

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