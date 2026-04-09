&TEAM演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表
《&TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG》將於2026年7月11日（星期六）19:00在亞洲國際博覽館- 11號展館（Runway 11）舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
&TEAM演唱會2026香港|詳情
演唱會日期：2026年7月11日（星期六）
演唱會時間：下午7時
演唱會地點：亞洲國際博覽館-11號展館（Runway 11)
門票價錢：有待官方公佈
&TEAM演唱會2026香港｜LUNÉ Membership優先購票
優先購票會員發售平台：有待公佈
優先購票會員開賣日期：5月5日（星期二）
優先購票會員開賣時間：中午12時 - 下午6時
*若要參與優先購票，需透過Weverse註冊成為LUNÉ MEMBERSHIP會員
&TEAM演唱會2026香港｜公開發售
公開發售平台：有待公佈
公開開賣時間：5月6日（星期三）中午12時
&TEAM演唱會2026香港 | 座位表
有待官方公佈
&TEAM演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。