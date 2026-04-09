&TEAM演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

《&TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG》將於2026年7月11日（星期六）19:00在亞洲國際博覽館- 11號展館（Runway 11）舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《&TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG》將於2026年7月11日（星期六）19:00在亞洲國際博覽館- 11號展館（Runway 11)舉行。（X@iMe Hong Kong）

&TEAM演唱會2026香港|詳情

演唱會日期：2026年7月11日（星期六）

演唱會時間：下午7時

演唱會地點：亞洲國際博覽館-11號展館（Runway 11)

門票價錢：有待官方公佈

&TEAM演唱會2026香港（IG@hk.kpop.page）

&TEAM演唱會2026香港｜LUNÉ Membership優先購票

優先購票會員發售平台：有待公佈

優先購票會員開賣日期：5月5日（星期二）

優先購票會員開賣時間：中午12時 - 下午6時

*若要參與優先購票，需透過Weverse註冊成為LUNÉ MEMBERSHIP會員

&TEAM演唱會2026香港｜公開發售

公開發售平台：有待公佈

公開開賣時間：5月6日（星期三）中午12時

&TEAM演唱會即將開售（IG@andteam_official)

&TEAM演唱會2026香港 | 座位表

有待官方公佈

&TEAM演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。