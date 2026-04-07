IVE演唱會加場2026香港｜Cityline公售攻略｜座位表+連結

IVE演唱會加場2026香港，Cityline公售攻略｜附座位表+連結｜韓國女團IVE今年將在9月再度來港《IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN HONG KONG》，各位DIVE們又要去搶票了！早前公售不消一會便被搶購一空，現在決定加開9月6日一場，於4月9日正式公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



香港 DIVE 們久等了！韓國大勢女團 IVE 終於宣佈將全新世界巡演《SHOW WHAT I AM》帶到香港，將於 2026 年 9 月 登陸亞洲國際博覽館 Arena！「SHOW WHAT I AM」是 IVE 的第二次大型世界巡迴演唱會，從開場連續六首高強度熱舞不間斷體力全開，到六位成員首度公開的個人 Solo 舞台，都展現了成員們獨一無二的成長。早前公售，很快便被搶購一空，現在決定加開第三場。如果想親身感受各IVE成員的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！將會是3月24日下午3時於開售。

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IVE演唱會加場 香港 ｜ 門票公開發售

開賣時間：2026年4月9日下午3時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

IVE演唱會加場2026 香港 購票資訊

票價分為 HKD 2,299（VIP） / 1,699 / 1,299 / 999 / 799



IVE演唱會加場2026 香港 購票資訊

IVE演唱會2026香港加場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「IVE演唱會2026香港加場」座位表及門券價錢為HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,299 / 999 / 799

IVE演唱會2026香港加場 演出日期

IVE演唱會2026香港 演出日期為2026年9月4日至9月6日（9月6日為加場），只演3場。

IVE演唱會2026香港加場 公開發售資訊

早前公佈了IVE演唱會2026香港加場4月9日下午3時於Cityline公售。

👇IVE演唱會2026香港場 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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IVE演唱會加場2026香港 何時舉行？如何搶購？ IVE演唱會加場2026香港 即睇購買連結及心得 IVE演唱會加場2026香港 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena 舉行 IVE演唱會加場2026香港 門券詳情？ 價格為$ 2,299(VIP) / 1,699 / 1,299 / 999 / 799 (坐位）

IVE演唱會加場2026香港｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「IVE演唱會加場2026香港」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。