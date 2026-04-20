鐘嘉欣佛山生日個唱張柏芝驚喜現身　與曾比特合唱笑稱尋回初戀感

「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」佛山站生日限定場昨晚假嶺南明珠體育館舉行，雖然Linda鍾嘉欣並非首次在佛山開騷，但反應依然熱爆，全場座無虛席；作為生日限定場，除了特別設置延伸舞台與觀眾近距離互動外，更驚喜邀請了張柏芝與曾比特擔任嘉賓，Linda與柏芝合唱《任何天氣》掀起全晚高潮！



鍾嘉欣佛山開騷。（公關提供）

鍾嘉欣大讚佛山

鍾嘉欣透露今次作為2026年演唱會頭炮，揀選佛山舉行，源於她喜歡這地方：「上年第一次開演唱喺佛山，好好反應，所以今年都揀呢個地方作起點，今次呢個場館有7千人，第一次挑戰咁多觀眾，事前已好期待，加上佛山呢個地方好有人情味、生活節奏又舒服，仲有好多美食，雙皮奶真係好好食。」

鍾嘉欣大讚佛山。（公關提供）

張柏芝曾比特驚喜登場

為了帶給佛山觀眾驚喜，鍾嘉欣在服裝上煥然一新，歌單亦新增六首新歌，還特別加插一節勁歌熱舞發放正能量；不過論到全晚最意想不到的，莫過於獲兩位重量級嘉賓張柏芝與曾比特登場，鍾嘉欣表示：「兩位嘉賓都係我非常想合作嘅人，曾比特，我喺社交平台睇過佢演出，佢把聲好靚，好欣賞佢，我好好奇佢把攣髮係咪真，一見到佢就想親手摸下；而柏芝，我2013年喺香港開演唱會已經邀請佢做嘉賓，不過嗰時佢檔期唔得，我一直都想再邀請佢，今年再嘗試搵佢，佢真係好Sweet，一口就答應，仲話只要佢個期得，啲工作調前調後，佢都會100%支持，我聽到佢咁講，覺得好感動同窩心。」

鍾嘉欣曾比特合唱。（公關提供）

鍾嘉欣談與張柏芝緣分

提到柏芝，鍾嘉欣表示入行初透過朋友認識對方，柏芝是她心中一位大姐姐，好有愛、好願意幫人，她說：「以前當我遇到難題時，我會請教佢，佢都會畀意見我，今時今日再見，呢個大姐姐嘅感覺，仲加咗一種好媽媽嘅親切，作為一個媽媽，佢係我學習對象。」鍾嘉欣與柏芝合唱兩首歌曲：《目的地》和《任何天氣》，Linda指：「《任何天氣》係我有私心，我希望柏芝可以唱呢首歌畀我聽，因為呢首歌內裡歌詞好有正能量。」至於鍾嘉欣就跟曾比特合唱黎明金曲《夏日傾情》，她還笑言跟曾比特合唱，有種找回初戀感覺。

鍾嘉欣談與張柏芝緣分。（公關提供）

鍾嘉欣為Keep Fit謝絕蛋糕

問到剛於4月9日生日的鍾嘉欣如何慶祝？她表示：「生日喺香港簡簡單單咁過，好多朋友約我慶祝，但因為今次個唱關係，自己想閉關練舞同歌，唔想食咁多蛋糕，因為要Keep Fit。」