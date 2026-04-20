楊丞琳演唱會2026澳門｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
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楊丞琳《房間裡的大象》演唱會將於2026年7月4日(星期六)在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
楊丞琳演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年7月4日（六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：威尼斯人綜藝館
門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,680｜A 區 $1,480｜B 區 $1,080｜C區 $780 | D區 $480
公開發售平台：金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網、Trip.com
楊丞琳演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台：Trip.com、金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網
公開開賣日期：2026年4月24日（五）
公開開賣時間：中午12時
楊丞琳演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。