楊丞琳演唱會2026澳門｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

楊丞琳《房間裡的大象》演唱會將於2026年7月4日(星期六)在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



楊丞琳《房間裡的大象》演唱會海報（FB@Venetian Macao 澳門威尼斯人）

楊丞琳演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月4日（六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,680｜A 區 $1,480｜B 區 $1,080｜C區 $780 | D區 $480

公開發售平台：金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網、Trip.com

楊丞琳（Weibo@楊丞琳）

楊丞琳演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：Trip.com、金光票務、貓眼、UUTIX、大麥網、澳門售票網

公開開賣日期：2026年4月24日（五）

公開開賣時間：中午12時

楊丞琳（Weibo@楊丞琳）

楊丞琳演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。