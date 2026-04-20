米雪個人演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
米雪《友你有米55派對騷》個人音樂演出將於2026年6月13日(星期六)在旺角麥花臣場館舉行，會在Cityline、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
米雪個人演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：6月13日（星期六）
演唱會時間：晚上8時正
演唱會地點：旺角麥花臣場館
米雪個人演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台：Cityline、大麥網
公開開賣日期：有待官方公佈
門票價錢：$1080、$880和$580
演唱會門票網購信用卡推介
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優惠受條款及細則約束。
米雪個人演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。