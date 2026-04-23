甄妮愛女甄家平五官標緻似足媽咪　任個唱導演活躍於全球頂尖舞台

近日，甄妮宣佈推出於1980至1982年間推出的四張經典大碟進行高質素復刻，首波《心聲》彩膠全球限量發行600隻。其演藝基因已由愛女甄家平（Melody）完美承傳，Melody現已深度參與演唱會製作與策劃工。



甄妮堅持捨棄AI技術守護黃金時代原音

闊別演藝舞台多年的傳奇歌后甄妮，其繞樑三日的歌聲至今仍讓廣大樂迷魂牽夢縈。自1990年代初宣布淡出香港樂壇並移居美國後，坊間對其經典作品的渴求從未減退。睽違多年，甄妮旗下的「金音符」唱片公司終於傳來喜訊，宣布與A+Music合作，將她於40多年前（1980年至1982年間）推出的四張經典大碟進行大規模復刻。

甄妮發行新版黑膠唱片預覽圖。（FB@甄妮）

身為追求完美的人，甄妮日前在社交平台親自發文分享喜悅，透露母帶經過最新的Mastering（母帶處理）技術修復後「力道更勝一籌」，連她本尊聽後也忍不住會心微笑。值得關注的是，在製作過程中她曾一度考慮加入時興的AI元素為老歌注入新意，但最終為了捍衛作品的靈魂而決定作罷。她感性地表示，唯有保留最純粹的「原汁原味」才最像真實的自己。此舉不僅獲得歌迷一致力撐，更引發網民熱議，紛紛跪求這批珍貴音源能同步推出CD版本，好讓這份將近失傳的藝術瑰寶能永續流傳。

甄妮最終沒用AI，保留原汁原味才像自己。（FB@甄妮）

限量發行600隻復刻彩膠成收藏家瑰寶

隨著近年全球掀起黑膠碟復興浪潮，甄妮這批高質素復刻作品無疑成為了發燒友眼中的珍品。打頭陣上市的是1981年的巔峰之作《心聲》，當中收錄了傳唱度極高的《東方之珠》、《心聲》、搖滾味十足的《Dancing all night》，以及由一代宗師黃霑親自操刀詞曲、經典劇集《火鳳凰》的主題曲《命運》。為了增加收藏價值，今次復刻版特別採用彩色黑膠製作，全球僅限量發行600隻，每張均附有獨一無二的燙金流水編號，彰顯其尊貴地位。

《心聲》黑膠預覽。。（FB@甄妮）

除了《心聲》之外，系列中還包括她首張獨立發行的自資專輯《情在深時不要再重逢》、同年推出的《衝擊》，以及1982年的《愛定你一個》。這些唱片記錄了當時影視全盛期的輝煌，例如由周潤發主演的電視劇《播音人》主題曲《愛定你一個》及插曲《為你做夢》，以及經典劇《衝擊》的同名主題曲。在數碼音樂盛行的今天，這批從未在串流平台完整上架的珍貴錄音，無疑是音樂愛好者與收藏家的夢幻清單。

《情在深時不要再重逢》。（FB@甄妮）

《愛定你一個》。（FB@甄妮）

《衝擊》。（FB@甄妮）

愛女甄家平轉戰幕後成國際級演唱會導演

甄妮於1976年與名人鄉紳張人龍的幼子傅聲結婚，怎料在1983年傅聲因交通意外身亡。在傅聲離世四年後，甄妮選擇到美國進行人工受孕，利用傅聲生前留下的冷凍精子，成功誕下一女甄家平。

甄妮和女兒甄家平多年來相依為命。（Facebook@甄妮 Jenny Tseng）

雖然甄妮現時在台灣過著平靜愜意的農村生活，但她對演藝事業的熱誠似乎已由愛女甄家平（Melody）完美承傳。曾以星二代身份與母親在螢幕前合唱《魯冰花》的Melody，並未選擇跟隨母親腳步成為幕前歌手，反而憑藉實力打入國際演唱會製作市場。目前她活躍於全球各地的頂尖舞台背後，擔任專業演唱會導演，其合作名單皆是國際知名的流行紅星。

甄妮與女兒甄家平合唱魯冰花（YouTube@jennyhkdiva）

根據資料顯示，Melody曾先後為樂壇紅人Demi Lovato、鄉村天后Carrie Underwood 以及Romeo Santos等人參與演唱會製作與策劃工作。這份對舞台燈光、音響及舞台美學的精準掌控，證明了她雖然身處幕後，卻依然在另一片天空延續著母女倆對音樂藝術的執著。母女兩人在各自的領域綻放光芒，一位守護經典，一位開創未來，成為樂壇一段令人津津樂道的佳話。