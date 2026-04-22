78歲雷洪脊椎重創緊急開刀　昔有6妻妾8子女　現僅剩小15歲妻陪伴

78歲金鐘視帝雷洪，當年演出本土劇《夜市人生》，憑着一招經典「爆橘拳」走紅全台灣。他二月初參加活動，上台前突然舉步維艱，需他人攙扶，他緊急就醫被醫生警告一定要治療，否則不到一年恐要坐輪椅。



過去曾擁多妻的他如今只有小15歲的太太陪在身邊，對他照顧備至，這也是雷洪努力復健的動力。

雷洪（節目《單身行不行》截圖）

雷洪曾獲金鐘獎視帝，昔有6個妻妾8個子女：

據《鏡周刊》報道，雷洪就醫後發現脊椎第二至第五節壓迫嚴重，神經已有萎縮現象，因此在3月初緊急開刀，歷經五個小時手術，住院10天。所幸他恢復良好，一個月後就能夠開車，現在雷洪天天拄枴杖勤復健。

雷洪年輕時為了雙倍酬勞，硬着頭皮當武行替身，身體累積不少舊疾。其實這次動刀前，早已有警訊，過去他睡醒時身體會感到疼痛，但動一動就能緩解，此前也有過騎腳踏車、或者踩階梯突然腳軟跌倒，但他都認為是一時不小心，未放在心上。

直到在十字路口突然失去力氣倒地，他才開始緊張。最後身體狀況甚至嚴重到沒辦法行走，他呼籲大家不要忽略身體發出的警訊。目前的他積極復健，希望身體恢復後能繼續工作。

雷洪過去最高紀錄擁有一妻五妾，並育有八名子女。然而，因發生財務危機，妻妾們接連離去。他於70歲再婚，如今小他15歲的妻子在身邊陪伴，乾兒子也天天燉魚湯，讓他感到温暖。

雷洪透過經紀公司回覆「壹蘋新聞網」說：「目前都在持續進行復健，恢復狀況良好，日常生活完全沒問題。現在我還能自己開車去回診，非常感謝大家這段時間的掛念。」

同時，雷洪也不忘以過來人身份提醒大眾：「保養身體要趁早！千萬別仗着年輕就忽視身體的小傷，受傷了一定要及時處理。希望大家都能跟我一起好好愛護健康。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】