名模出身安歆澐爆曾被陳小春夜店搭訕　私下邀約「塞紙條寫房號」

凱渥名模出身的安歆澐，參加《超級星光大道》止步16強，讓大家見識到她的好歌喉。



近日她上薔薔節目《薔栗膠》，大爆年輕時靠著美色，在夜店走跳「從來沒有花過錢」，還因為容貌出眾，被大咖港星塞紙條，約去飯店續攤。

安歆澐（IG@anhsinyun）

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大咖港星看上安歆澐 玩夜店給房間號碼

安歆澐自述，年輕時在和平東路的夜店玩得相當瘋狂，「你知道我被誰寫過紙條？」主持人薔薔驚訝詢問：「誰？」

安歆澐提示對方是一個演過香港系列電影的男星，薔薔秒猜《古惑仔》，安歆澐說對，薔薔馬上大喊：

該不會是陳小春吧？

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薔薔歪打正著講對了，不過這個答案她也不意外，笑說：「沒結婚前誰不是愛玩啊？」安歆澐說陳小春的紙條寫：

我住在哪裡的飯店、幾號房，看你要不要再過來喝？

但是她沒有去，一來是她覺得寫紙條很土，再來是「因為我俗仔，他是明星，對我來說很遙遠」。

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