鄭欣宜激瘦傳正式復工 《歌手2026》首張名單出爐莫文蔚有名
撰文：小白
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《歌手2026》（即《我是歌手》第十一季）是由湖南衛視與芒果TV聯合打造的音樂競技綜藝節目，網傳即將於2026年5月播出！本季不僅迎來賽制與技術的全面革新，更主打「全程全開麥、無修音直播」，力求為觀眾呈現最真實、震撼的頂級音樂舞台。最近《歌手》官方已經開始招募大眾評審，網絡上亦已流出出首發名單。
頂尖AI科技助陣 賽制全面大革新
《歌手2026》共設12期，賽程分為常規賽、突圍賽及總決賽三個階段，並在賽制與技術上進行了史無前例的升級。《歌手2026》於5月16日率先上線先導片；5月22日起，播出時間傳每週五晚19:30於湖南衛視及芒果TV雙平台同步直播。本季《歌手》還將引入「月度聯賽」、「素人自薦踢館」及「國際揭榜賽」，每個月都會更新參賽陣容，大大增強了競技的懸念與新鮮感。
除此之外，節目不僅全面採用4K超高清直播，更首次引入創新的「AI實時情緒捕捉系統」。該系統能透過捕捉觀眾的微表情來校準投票權重，致力打造一個最具沉浸感且極致公平的音樂舞台。《歌手》官方已經開始招募大眾評審，相信節目播出已近在咫尺。
首發陣容亮相 鄭欣宜、莫文蔚榜上有名
除了賽制上有變化，本季《歌手》的參加名單亦是許多人關注的地方，近日網絡上就有曝光出《歌手2026》的首發陣容，陣容橫跨國際巨星、華語實力唱將及人氣新星，看點十足：
莫文蔚
鄭欣宜
劉憲華（Henry）
劉惜君
周興哲
黃子弘凡
美國當紅人氣歌手奧莉維亞·羅德里戈（Olivia Rodrigo）
日本《極樂淨土》原唱美依禮芽（MARiA）
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