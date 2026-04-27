鄭欣宜激瘦傳正式復工　《歌手2026》首張名單出爐莫文蔚有名

《歌手2026》（即《我是歌手》第十一季）是由湖南衛視與芒果TV聯合打造的音樂競技綜藝節目，網傳即將於2026年5月播出！本季不僅迎來賽制與技術的全面革新，更主打「全程全開麥、無修音直播」，力求為觀眾呈現最真實、震撼的頂級音樂舞台。最近《歌手》官方已經開始招募大眾評審，網絡上亦已流出出首發名單。



《歌手2026》（即《我是歌手》第十一季）是由湖南衛視與芒果TV聯合打造的音樂競技綜藝節目。（微博圖片）

頂尖AI科技助陣 賽制全面大革新

《歌手2026》共設12期，賽程分為常規賽、突圍賽及總決賽三個階段，並在賽制與技術上進行了史無前例的升級。《歌手2026》於5月16日率先上線先導片；5月22日起，播出時間傳每週五晚19:30於湖南衛視及芒果TV雙平台同步直播。本季《歌手》還將引入「月度聯賽」、「素人自薦踢館」及「國際揭榜賽」，每個月都會更新參賽陣容，大大增強了競技的懸念與新鮮感。

《歌手2026》將於5月16日率先上線先導片；5月22日起每週五晚19:30播出。（微博圖片）

除此之外，節目不僅全面採用4K超高清直播，更首次引入創新的「AI實時情緒捕捉系統」。該系統能透過捕捉觀眾的微表情來校準投票權重，致力打造一個最具沉浸感且極致公平的音樂舞台。《歌手》官方已經開始招募大眾評審，相信節目播出已近在咫尺。

《歌手》官方已經開始招募大眾評審。（微博圖片）

首發陣容亮相 鄭欣宜、莫文蔚榜上有名

除了賽制上有變化，本季《歌手》的參加名單亦是許多人關注的地方，近日網絡上就有曝光出《歌手2026》的首發陣容，陣容橫跨國際巨星、華語實力唱將及人氣新星，看點十足：

莫文蔚

鄭欣宜

劉憲華（Henry）

劉惜君

周興哲

黃子弘凡

美國當紅人氣歌手奧莉維亞·羅德里戈（Olivia Rodrigo）

日本《極樂淨土》原唱美依禮芽（MARiA）

台灣實力派男歌手林宥嘉將以「補位歌手」身份加盟



鄭欣宜。（微博圖片）

劉憲華 (Henry)。（微博圖片）

劉惜君。（微博圖片）

周興哲。（微博圖片）

黃子弘凡。（微博圖片）

奧莉維亞·羅德里戈 (Olivia Rodrigo)。（微博圖片）