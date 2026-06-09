VIVA成軍兩周年推新歌《La Vida》　VALC西班牙文Rap曬語言天分

成軍兩周年，VIVA推出全新團歌《La Vida》，除了紀念四人兩年以來齊齊走過的路，亦是繼《BABY Savage》獲得四台冠軍後，另一強勢作品。



VIVA推出全新團歌《La Vida》。（公關提供）

VALC西班牙文Rap曬語言天分

新歌《La Vida》當中，繼續由成員VALC主理Rap部份，今次更出動西班牙文！VALC解說歌名是西班牙文，所以歌詞亦想添加一點西班牙文元素，她又開心share，指中學時期讀過西班牙文，這次填Rap可以學以致用，十分有意思。說到最喜歡的歌詞，VALC坦言是西班牙文Rap詞，「翻譯做英文係『Do you know how much I’m in love with this fight?』relate返而家做嘅工作，無論有幾難，但其實我係好鍾意呢種tough。」她又笑說：「我諗我哋呢四個女仔都係咁堅強、都好鍾意做呢樣嘢，好鍾意『捱苦』，先苦後甜，哈哈。」

VALC西班牙文Rap曬語言天分。（公關提供）

隊長Carina認定VIVA成員是家人般的存在

經過兩年的相處，隊長Carina坦言由好早開始已經認定VIVA成員是家人般的存在，「我同Ada一早已經識，VALC同Macy都係入到VIVA先認識。用咗兩年時間培養呢個親密關係，好感謝佢哋會肯為大家改變自己。」Carina特別提到，今年自己推出solo歌曲，過程中反而更感受到其餘三人的支持，「以前冇咁有feel，而家佢哋用言語同行動去表達支持，我哋真係越嚟越似一個family。」

VIVA成員是家人般的存在。（公關提供）

Macy直言無論甚麼關係都要慢慢磨合

Macy直言認識新朋友，無論甚麼關係都要慢慢磨合，「始終會有人行得快，有人行得慢，可能Carina同Ada係跑嘅速度，我同VALC就好似龜咁樣。好多謝佢哋肯慢落嚟，而我哋又可以見到佢哋嘅變化而變化，好感謝呢份緣份。」

Macy直言無論甚麼關係都要慢慢磨合。（公關提供）

Ada許願時VIVA永遠排第一

Ada則笑着謂，一開始自己跟Carina真的行得比較快，經常很給力的想大家一起做很多事情，「但知道唔係大家都咁快。過咗兩年，我反而開始變慢咗，而家俾佢哋三個催番轉頭，哈哈。好好彩，喺調整自己步伐嘅時候有佢哋嘅鼓勵。我發覺我每一次許願，VIVA都係出現喺第一個願望入面，所以其實我真係好愛VIVA，多謝你哋。」