Cozy Syndrome結合Monochrome組「限定女團」　7月香港齊開騷

組合Cozy Syndrome將與Monochrome於7月12日開騷，假座於Backyard@AXA WONDERLAND舉行《Backyard Live: Cozy Syndrome x Monochrome夏夜百花》音樂會。



《Backyard Live: Cozy Syndrome x Monochrome夏夜百花》音樂會海報（公關提供）

音樂會服裝融合兩隊風格

Cozy Syndrome表示早認識Monochrome，台上Jam歌夠晒合拍：「今次我哋都想延續跳唱嘅活力，融合女樂團嘅型格，想喺今個夏天喚起大家一齊打Call嘅熱血氣氛。」Monochrome更表示今次服裝上盡量希望維持兩隊原有嘅特色：「一開頭有諗過要唔要大家夾吓一啲同類型嘅衫。但最後會選擇維持我哋兩隊獨有嘅個性，可能會做少少Band Tee嘅元素再改裝。」

音樂會服裝融合兩隊風格。（公關提供）

Noel隨身袋定零食即時補充體力

Monochrome最欣賞Cozy嘅地方係佢地嘅創作能力，佢哋絕大部份嘅歌都係自己創作。而Cozy好欣賞Monochrome用心去整佢哋嘅舞台服，每一套舞台服都花足心思：「Cozy Syndrome同Monochrome同樣對日本文化情有獨鍾，雖然暫時唔可以話比大家知歌單內容。但兩隊亦特意為粉絲準備咗一個非常完整嘅原創曲歌單。聽講Monochrome更特別製作咗一首充滿夏日氣氛嘅全新單曲，正正非常適合喺七月同大家見面。大家絕對可以拭目以待！」Cozy Syndrome表示開騷難免緊張，雖然結他手Gill騷前會坐立不安。但鼓手Noel作為全隊最淡定的代表，會隨身袋定零食或香蕉比成員即時補充體力！