陳蕾《完整的我》首登倫敦開騷　黃偉文親製手織物驚喜現身力撐

由棋人英國主辦的《陳蕾完整的我音樂會2026 倫敦站》，日前於indigo at The O2舉行。首次在倫敦開騷，有香港歌迷特意飛到英國撐場，令陳蕾由衷感激。她除私心地交出「最完整的我」演出。此外，陳蕾今次亦帶同新結他同行，可惜新結他一出場即扭計，要陳蕾花時間調教，幸好，樂迷對於「蝦碌」bonus 全單接收。

陳蕾《完整的我》首登倫敦開騷。（公關提供）

陳蕾堅持以廣東話與歌迷交流

聽到台下樂迷全以廣東話與自己交流，陳蕾搞笑表示：「我並不打算講英文，應該不用吧？Hi, my name is Panther Chan. Thank you!」台下隨即有人大叫「講得好好」，陳蕾笑稱有信心自己的英文不會講得太流利，因此堅持以廣東話與眾人交流：「我要說的都十分無聊，聽不懂更好。如果你們身邊有外國朋友更好，千萬不要翻譯，請保留我剛剛在台上的氣質。」

陳蕾堅持以廣東話與歌迷交流，（公關提供）

Wyman驚喜現身觀眾席力撐陳蕾

事實上，有樂迷為了霸好位好好感受陳蕾的氣質，早在開騷前一日已在場外排隊，引起不少路過O2的外籍人士好奇，香港樂迷趁機推廣Panther Chan。而近年居於英國的Wyman(黃偉文）亦是當晚觀眾之一，他在IG分享與陳蕾的合照，並寫上「第一次聽佢唱live，快慢歌都非常 powerful，希望好快又再聽到。」為了與「織女」見面，Wyman特意在西裝面外套加上玫瑰花織物，並寫上「去見陳蕾，點都要有啲手織嘅嘢！」

Wyman驚喜現身觀眾席力撐陳蕾。（公關提供）

陳蕾滿載誠意登陸倫敦開騷

陳蕾今年3月在港舉行《完整的我》音樂會，她說當時歌單未夠完整，形式亦偏向於新碟發布會。但倫敦站演出，她決定在有限的時間內放入近年能完整代表自己的作品，希望大家感受到滿滿的誠意：「首先要再一次多謝你們入場，知道有些樂迷由其他城市過來。比起在香港看我演出，我知道你們要花費更多，但你們仍願意將資源放在我身上，我會盡全力演出。我也要感謝香港歌迷，你們特地由香港飛來支持我。」