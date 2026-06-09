陳瑞輝Frankie出海搞新歌見面會　邀150名粉絲登水上的士齊合唱

撰文：小白
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MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）早前推出全新虐心單曲《是日戀愛》，為了宣傳新歌及與「皮寶寶」（Frankie粉絲暱稱）建立更深厚的連結，Frankie日前特別舉辦了一場別開生面的新歌宣傳活動，號召了150位「皮寶寶」一同登上水上的士，在海風與美景陪伴下，共度了一段充滿浪漫的珍貴時光。

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）為推新歌《是日戀愛》，邀請了150位「皮寶寶」（Frankie粉絲暱稱）一同登上水上的士。（官方提供圖片）

陳瑞輝Frankie偕「皮寶寶」乘搭水上的士

這次選在水上的士舉行宣傳活動，全因Frankie對新歌有著一份獨特的執著。Frankie透露，自己其實也是第一次搭乘水上的士，心情既興奮又期待：「我覺得《是日戀愛》呢首歌必須要有一些經歷，聽嘅時候先會更有感覺。所以好想同Fans一齊製造一啲難忘嘅經歷，以後大家每當聽起呢首歌，就會回想起今日呢份感覺。」

Frankie透露自己其實也是第一次搭乘水上的士。（官方提供圖片）

Frankie化身MV調音師　與粉絲肉體與心靈共鳴

在《是日戀愛》MV中，Frankie飾演一名天生有缺憾的鋼琴調音師，展現出細膩揪心的演技。而在活動當天，Frankie更將MV的靈魂道具帶到現場，還別出心裁地以專業「音叉」與皮寶寶們進行深度互動。

Frankie透過音叉讓現場粉絲親身感受他身體的聲音與律動。（官方提供圖片）

活動中，Frankie透過音叉敲擊自己身體、所佩戴的飾物後的震動，讓現場粉絲親身感受他身體的聲音與律動。他笑言，這個獨一無二的聲調頻率，就代表著自己。不少「皮寶寶」在親耳聆聽並感受過這個專屬頻率後，紛紛發出「WOW」聲音，大讚誠意十足。

為新歌《是日戀愛》共創難忘經歷

除了心靈上的共鳴，Frankie還化身音樂導師，在現場親自指導「皮寶寶」演唱《是日戀愛》中最揪心的三句核心歌詞：「是日愛你，是日放棄，是日讓你看我心很快死」。在Frankie的帶領下，全場粉絲齊聲合唱，將活動氣氛推向最高潮。

在Frankie的帶領下，全場粉絲齊聲合唱《是日戀愛》。（官方提供圖片）

對於這首傾注了無數心血的第二首個人Solo作品，Frankie寄予厚望，並感性地向粉絲承諾，希望未來能夠將《是日戀愛》的原曲完整地搬上各大舞台，呈現更震撼的Live演出，帶給所有人更多美好且深刻的舞台經歷。

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