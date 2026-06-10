《弗蘭肯斯坦》音樂劇2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

《弗蘭肯斯坦》音樂劇將於2026年7月25、26日在澳門百老匯舞台舉行，會在大麥、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《弗蘭肯斯坦》音樂劇海報（大麥微博圖片）

《弗蘭肯斯坦》音樂劇2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月25、26日

演唱會時間：下午3時

演唱會地點：澳門百老匯舞台

門票價錢：MOP/HKD $1280/1080/880/680

$1280:贈官方指定四位主演定妝照小卡全套(共5張,每個角色1張)。

其他價錢:自行抽任一角色小卡1張

《弗蘭肯斯坦》音樂劇座位圖（大麥微博圖片）

《弗蘭肯斯坦》音樂劇2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：大麥、銀河票務

公開開賣日期：2026年6月12日

公開開賣時間：傍晚6時08分

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6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

《弗蘭肯斯坦》音樂劇2026澳門 | 角色

（大麥微博圖片）

《弗蘭肯斯坦》音樂劇2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。