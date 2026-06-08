Cozy Syndrome×Monochrome音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結

Cozy Syndrome × Monochrome 《夏夜百花》音樂會將於2026年7月12日(星期日)在香港Backyard @ AXA WONDERLAND舉行，會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Cozy Syndrome × Monochrome 《夏夜百花》音樂會（IG@yiuwinglive）

Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 詳情

音樂會日期：2026年7月12日(星期日)

音樂會時間：18:30 pm

音樂會地點：Backyard @ AXA WONDERLAND

門票價錢：VIP｜$888、Advanced｜$488、GA｜$388

VIP｜$888

* VIP Zone

* 親筆⁠簽名海報一張（兩隊）

* ⁠綵排觀賞

* ⁠10（兩隊）：1 合照

Advanced｜$488

* 優先入場 (Zone B)

* ⁠海報一張

* ⁠Zone B

GA｜$388

- Zone B

Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KLOOK

公開開賣日期：2026年6月10日（星期三）

公開開賣時間：12:00nn

Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 座位表

Cozy Syndrome × Monochrome 音樂會2026香港座位表（IG@yiuwinglive）

Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。