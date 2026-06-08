Cozy Syndrome×Monochrome音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結
撰文：河伯 多娜
出版：更新：
Cozy Syndrome × Monochrome 《夏夜百花》音樂會將於2026年7月12日(星期日)在香港Backyard @ AXA WONDERLAND舉行，會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 詳情
音樂會日期：2026年7月12日(星期日)
音樂會時間：18:30 pm
音樂會地點：Backyard @ AXA WONDERLAND
門票價錢：VIP｜$888、Advanced｜$488、GA｜$388
VIP｜$888
* VIP Zone
* 親筆簽名海報一張（兩隊）
* 綵排觀賞
* 10（兩隊）：1 合照
Advanced｜$488
* 優先入場 (Zone B)
* 海報一張
* Zone B
GA｜$388
- Zone B
Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：KLOOK
公開開賣日期：2026年6月10日（星期三）
公開開賣時間：12:00nn
Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | 座位表
Cozy Syndrome × Monochrome音樂會2026香港 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。