劉浩龍演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

劉浩龍《UNITED IN HEARTS》演唱會將於2026年8月1日（星期六）在旺角麥花臣場館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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劉浩龍《UNITED IN HEARTS》演唱會海報（IG@chongcholam）

劉浩龍演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月1日（星期六）

演唱會時間：晚上8:15

演唱會地點：旺角麥花臣場館

門票價錢：HKD$ 1080 / 780 / 480

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劉浩龍演唱會2026香港｜座位表

劉浩龍《UNITED IN HEARTS》香港演唱會座位表（https://www.macstadiumhkpa.com）

劉浩龍演唱會2026香港 | 公開發售

待官方公佈