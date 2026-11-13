容祖兒演唱會2027香港加場｜門票公開發售攻略＋購票連結＋座位表

容祖兒香港《保誠保險呈獻AURA TOUR容祖兒演唱會》宣佈加開1月19日及1月24日2場，於2027年1月18,19,22,23,24日，一共5場，在啟德主場館舉行，加場門票將於11月18日（星期三）中午12點公開發售。想知更多訂票及公售詳情，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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容祖兒演唱會2027香港《保誠保險呈獻AURA TOUR容祖兒演唱會》

容祖兒演唱會2027香港 | 加場詳情

演唱會日期：2027年1月18,19,22,23,24日 (加開19及24日場次)

演唱會時間：7:30PM

演唱會地點：啟德主場館

門票價錢：HKD $1680 / $1280 / $980 / $680

容祖兒演唱會2027香港｜加場公開發售

公開發售平台：快達票HK Ticketing、大麥

公開開賣日期：11月18日（星期三）

公開開賣時間：中午12點

服務費：每張$120

限購:6張

容祖兒演唱會2027香港 | 座位表

容祖兒演唱會2027香港 | 座位表

容祖兒演唱會2027香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙