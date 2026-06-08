霍汶希揀藝人唔一定靚但要不斷增值：容祖兒到今日還在學唱歌

第五屆「香港潮州節」6月6日活動《名人Chill Time 下午茶》請來剛榮陞英皇娛樂行政總裁的霍汶希（Mani）與《中年好聲音》美女評審海兒擔任特別嘉賓，香港潮屬社團總會副主席兼第五屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩，聯同潮總常務副主席高永文醫生在台上品嘗潮州美食，又大嘆功夫茶，Mani更分享為潮州老闆楊受成博士効力33年的心底說話，以及點出作為成功藝人的先決條件！

（左起）潮總常務副主席高永文醫生、霍汶希、海兒、潮總副主席楊玳詩。（官方提供圖片）

第五屆「香港潮州節」嘉賓滿堂

Mani雖然並非潮州人，但從小已愛吃潮州美食，如潮州生醃、鹹蝦蛄（瀨尿蝦）、螄蚶、滷水鵝腸、薄殼等等，她表示最值得學習的是潮州人精神：「每一日都要打拼，準備好自己，只要機會來到，就要努力出擊！」Mani為潮州老闆楊博士打工長達33年，自然有最深切體會：「跟到一個好老闆好緊要，看他怎樣待人接物，送客送到落樓梯、出門口；老闆不斷給我工作推動力，令我心臟越來越強大，心態越來越好，力爭上游，覺得不進步就是退步，而且要隨時接到他的任務，被他罵完又不可以哭，要頂住！」楊玳詩聞言有感而發：「我經常聽爸爸說，他對普通員工不會惡，只會對子女及愛錫的員工而惡。」

從金牌經理人晉升至行政總裁，Mani多年來發掘無數巨星，問到藝人成功的先決條件，她坦率回應：「做藝人最緊要有觀眾緣，不一定要靚仔靚女，普通人看到你都會鍾意，連我都鍾意，相信大家都鍾意；而且這個年代好多競爭，一定要不斷增值自己，容祖兒到今日還在學唱歌，與時並進！」

霍汶希自爆從小愛吃潮州美食。（官方提供圖片）

海兒護聲全靠「忍口」

海兒自揭是潮安人，小時候曾返過鄉下，印象最深刻的是潮州美食：「跟其他地方完全不同，有種只此一家的感覺，打冷、生醃、蠔餅等全部都愛吃，我在英國也親手弄過一次蝦棗。」談及養聲心得，海兒透露一於要「忍口」：「那天要表演、做節目，閒聊就要盡量減少，以前唱歌劇個幾兩個鐘，整個星期我不會和別人聊天，現在唱兩、三首不會這麼嚴格，最重要是多喝水、多休息。」作為《中年好聲音》評審，海兒忠告渴望入行的年輕人：「這個年代變化太快，接收訊息比以往都要多，我覺得要忠於自己、相信自己，無論做什麼行業，都要堅持！」