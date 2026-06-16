Jason Mraz重臨香港11月亞博開騷　 相隔7年再開唱前度曾一票難求

格林美得獎創作歌手、樂壇「暖男」Jason Mraz宣布載譽重臨香港，將於2026年11月4日（星期三）假亞洲國際博覽館10號展館舉行，這次演相距上一次2019年，足足 7年，消息一出已在本地樂迷圈瞬間引爆期待。



Jason Mraz重回香港開騷。（官方提供圖片）

2019香港演出一票難求 7年來樂迷不斷回味

Jason Mraz上一次在香港舉行演唱會是在2019年。當年宣布開騷後，門票迅即被搶購一空，可謂一票難求；不少樂迷當時只能在網上「撲飛」、到處問朋友有沒有多餘門票，演出當晚更掀起全場大合唱，他在台上以結他配上暖聲，台下觀眾由第一首唱到最後一首，「全場唱到變合唱團」，成為香港樂迷至今仍津津樂道的現場回憶。

Jason Mraz上一次在香港舉行演唱會是在2019年。（官方提供圖片）

自2019年之後，Jason Mraz一直未有再在香港舉行個人演唱會，本地樂迷只可以透過串流平台、K房和耳機重溫當年的 Live 感覺。相隔 7年，他終於宣佈在2026年11月重返香港舞台，不少曾在2019年入場的樂迷都表示「等咗成個青春」，新一代歌迷亦把這次演出列為「今年一定要完成的心願清單」，預計門票一開售，又將再現「一票難求」場面。

亞洲觀眾「和諧又超音速」 華人地區長期圈粉

Jason Mraz近年持續在世界各地以Live實力收服觀眾，從麥迪遜廣場花園、倫敦O2 Arena到Hollywood Bowl，場場幾近爆滿。當中以亞洲區反應最為火熱，他曾以「Harmonic and supersonic（和諧而超音速）」形容亞洲觀眾的投入程度——從跟唱、和音，到手機燈海，每個細節都成為他巡演記憶中最難忘的一部分。

Jason Mraz先後在麥迪遜廣場花園、倫敦O2 Arena再到Hollywood Bowl開騷，場場幾近爆滿。（官方提供圖片）

在華人地區，Jason Mraz的作品早已走進大眾生活：《I'm Yours》成為告白、婚禮、Busking的指定歌單；《Lucky》是不少情侶的「主題曲」；而《I Won’t Give Up》更是不少年輕人面對生活壓力時的精神寄託。從香港到台北、新加坡、馬尼拉，他的單曲屢次攻上串流及下載榜前列，YouTube、KTV、選秀節目翻唱不絕，長期穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列。

2026世界巡演重臨港 亞洲站重頭戲之一

踏入2026 年，Jason Mraz將展開新一輪世界巡迴，繼續以音樂連結全球樂迷。是次香港站被視為亞洲區其中一個重點站次，他將把在歐美大場館淬鍊出的 Live 能量，原汁原味帶到亞洲國際博覽館舞台。

Jason Mraz香港演唱會座位表。（官方提供圖片）

演出預計會網羅多首樂迷必聽歌，包括《I'm Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等經典作品，以及近年持續釋出的新作。主辦單位透露，是次演出將以全座位制形式進行，務求讓觀眾在舒適環境中，全晚專心投入「暖男」的音樂世界，靜聽細膩歌詞之餘，又可以在高潮位放膽大合唱——延續2019年那場香港演出時，「全場一心一拍」的震撼場面。