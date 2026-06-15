洪卓立廣州騷雪恥成功變魔術　許靖韻掀101回憶殺感動全場

《洪卓立「探索者」巡迴音樂會廣州站》及《許靖韻「Glowing」巡迴音樂會廣州站》日前已經分別順利完成，二人為樂迷帶來充滿驚喜的演出。

洪卓立及許靖韻巡迴音樂會廣州站日前已經分別順利完成。（官方提供圖片）

洪卓立二胡拉出「雞皮」

上一站洪卓立（Ken）以小提琴改編三首歌曲作為演唱會開場，今次廣州站他首次將中國傳統樂器二胡融入自己音樂，用《彌敦道》、《苦行僧》及《你好嗎》三首歌曲組成全新感覺的opening。綵排時，現場工作人員一聽到二胡版嘅《彌敦道》，即時起晒雞皮，整個哀傷程度直接被推上更高層次。

而上一站發生嘅「魔術事件」，Ken表演完後，全場觀眾都冇反應亦沒發現，成為網絡熱話。來到今次廣州站，每位入場觀眾一早就「𥄫實」Ken的飲水位、說話位，個個都留意住他何時變魔術。終於「皇天不負有心Ken」，當他再次表演魔術後，觀眾即時勁大反應，更有觀眾大叫：「好神奇！」成功洗脫上一站嘅「隱形魔術」污名。

洪卓立成功洗脫上一站嘅「隱形魔術」污名。（官方提供圖片）

許靖韻「神秘裙」自救

至於許靖韻（Angela）繼續保持勁歌熱舞及自彈自唱的高強度演出。今次她專誠請來吳映香及劉人語擔任嘉賓，三人都是八年前參加內地人氣選秀節目《創造101》而認識，更是同一個宿舍的宿友。Angela每次到北京工作，都會找二人食飯聚舊。三位好姊妹於音樂會上組成其中一個環節，一齊跳唱《別人家的小孩》及《Pick Me》，又回憶當年宿舍趣事，整part充滿「101回憶殺」。環節尾聲，三人合唱《逆光》及《仰望星空》，全場歌迷跟着大合唱，場面感動。

許靖韻誠請來吳映香及劉人語擔任嘉賓。（官方提供圖片）

隨後，Angela於台上分享自己的「神奇事」，每次演唱會她都擔任自己的stylist，為自己準備不同服裝。由於每一次quick change都超時，所以今次她特別要求團隊要綵排換衫。綵排換衫期間，眾人發現其中一套衫拉鏈故障，因為服裝都是按每一part而準備，並沒有後備服裝。正當同事打電話四處找後備服裝時，Angela突然在行李箱中很神奇地拿出另一條裙，連她自己都不知為何出門時會在家中多帶一條裙，就是這條「神秘後備裙」，令到整個演出最終順利完成，認真驚險。