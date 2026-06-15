曾傲棐推十八區小卡宣傳首個唱　粉絲當面逼宮求賣新歌會員Tee

曾傲棐（Arvin）近日為其首個個人演唱會「曾傲棐Arvin T.《Lunatique》演唱會」四出宣傳，不過最令他頭痛的並非練歌排舞，而是被一班「餓底」fans瘋狂要求製作會服！

曾傲棐近日為個唱做宣傳。（官方提供圖片）

引爆fans召喚出會服

曾傲棐早前為宣傳演唱會，一日踩足十五小時，走勻全港十八區打卡影相，更將每個打卡點變成限量小卡，正面是相片，背面印上打卡點的地區名稱，。6月14日，他聯乘啟德7-eleven概念店舉行活動【Arvin Stand by......】，fans只要出示有效憑證，加港幣九十元，便可以即場換購全套十八區小卡，不過只限活動當日！過了活動當日，如果想儲齊一套就要去到十八區指定7-eleven買隨機卡包，更有機會抽中隱藏卡。

曾傲棐將每個打卡點變成限量小卡。（官方提供圖片）

日前活動期間，曾傲棐跟fans互動得如火如荼之際，現場突然出現強烈訴求，要求曾傲棐製作新歌《實物落差協會》會員Tee。事源曾傲棐曾經於電台訪問自認是「協會會長」，而宣傳期間他經常着上自己設計及訂造的「會長Tee」，fans 一見即嗌「好正」，便趁勢當面逼宮，要求會長正式開賣會員Tee。

面對fans的熱情「脅持」，曾傲棐笑着說：「本人其實係歌手並非衣服製造商，不過本身已經做好設計，但係咪可以進行製作同開賣，我會代表大家向公司反映，同公司高層溝通。」 擺明錫fans錫到燶！