冼婉雯推出愛情三部曲最終章《有你就可以了》　首次挑戰R&B曲風

冼婉雯（Jess Sin）熱愛唱歌多年，曾在YouTube拍翻唱片，獲不少網民關注，更被電視台邀請於「隱世歌手」環節演出，嶄露頭角的她，去年推出現代人愛情的三部曲，去年先後推出了《眼淚太淺》、《過去式》，譜出「現代人愛情3部曲」的前兩章節後，今年6月推出最終章第3部曲《有你就可以了》，更是冼婉雯2026年的首支派台歌曲！



冼婉雯Jess新歌《有你就可以了》。（公關提供）

第三部曲寓意受傷過後最終能找到真正幸福

有別於第1部曲《眼淚太淺》的虐心，以及第2部曲《過去式》的覺醒，最終章《有你就可以了》象徵在愛情路上終於找到幸福的依歸，能夠有完美結局。歌曲中包含了有很多冼婉雯的心聲，她表示：「20、30歲係每個人探索階段，搵緊自己有乜想要，有乜嘢唔需要，喺感情上亦會遇到好多高低起伏，好似坐過山車一樣，當以為自己接近幸福嘅時候，但轉過頭又會跌進受傷嘅低谷。第3部曲我想寓意受傷過後，最終都可以搵到真正屬於自己嘅幸福，架過山車最終都會埋站，希望大家找到The Love of your life。」

第三部曲寓意受傷過後最終能找到真正幸福。（公關提供）

歌曲靈感來自身邊好友經歷失戀背叛

冼婉雯的創作靈感，亦有來自身邊的一班好朋友，她一直陪伴朋友們經歷失戀、被背叛等等的痛苦經歷，但她們最後仍然再次重拾戀愛的熱情，最後有個Happy Ending，尋尋覓覓最終能找到靈魂伴侶，結婚有個幸福美滿家庭，如此的鼓舞，冼婉雯藉此歌帶給樂迷甜蜜幸福的正能量。

歌曲靈感來自身邊好友經歷失戀背叛。（公關提供）

歌曲內容直白地提到，現實人生並非美麗童話。每天刻板的生活、鬧鐘響起就要起床上班、為生計奔波……即便兩人世界會面對壓力與爭執，但生活再難，每朝醒來不論好事壞事、大事小事，只要能與喜歡的人在一起，就已經滿足。

冼婉雯公開招募MV男主角反應熱烈

《有你就可以了》同時亦帶給冼婉雯不少「第一次」，她首次在社交平台Threads公開招募MV男主角，在MV內她與這位一日男朋友談情說愛，兼且自肥成功：「今次想拍攝情侶日常片段，想顯得嬌小嘅我更加小鳥依人，所以搵啲比較高大健碩嘅男演員，其實都係想自肥下，哈哈。而家咁多網絡騙案，最初都擔心冇人回應，點知反應好熱烈，收到好多網友貼肌肉照報名查詢，甚至有來自台灣Model。」

公開招募MV男主角。（公關提供）

李綺雯笑言要踢老公拋頭露面賺錢

這次招募「大隻男友」，連李綺雯也忍不住貼出任職健身教練的丈夫赤裸上身照片應徵，笑言要踢丈夫「拋頭露面」賺錢回家，冼婉雯最後她跟導演挑選了《全民造星VI》的施顯澍（Austin）。

李綺雯笑言要踢丈夫「拋頭露面」賺錢回家。（公關提供）

冼婉雯施顯澍「攞正牌」親密

冼婉雯和施顯澍在拍攝當日「攞正牌」親密，二人有如韓劇內的男、女主角一樣溫馨浪漫，重提當日拍攝點滴，冼婉雯露出心心眼：「見佢骨骼精奇又夠陽光暖男，好配合MV嘅Vibe，所以就搵咗佢。劇情需要我依偎喺男主角心口上，佢真係好大隻，加上又着住米白色的針織衫，我竟然有一種瞓喺床褥上嘅感覺。」

二人好溫馨浪漫。（公關提供）

此外，《有你就可以了》是冼婉雯今年的首支派台作品，為隆重其事，她再次擔任歌曲監製，而且第一次嘗試唱R&B曲風，事前也做首次足準備功夫，練習無數次才入錄音室錄製新歌。