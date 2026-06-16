陳卓賢預告《Growth》9場主題皆不同　驚爆有「新婚之夜」冧歌迷

Ian陳卓賢6月15日早上到商台出席《Bad Girl大過佬》節目直播，為如箭在弦的《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 宣傳。近日天氣反覆，經常有間歇性暴雨，早上天氣轉晴，隨即吸引了過百Hellosss在商台門外守候，支持偶像。貼心的Ian感謝fans之餘亦提醒大家小心天氣轉變。



Ian陳卓賢到商台出席《Bad Girl大過佬》節目直播。（IG@iancychan）

節目一開始，三位主持人森美、黃正宜（阿正）及呂佩琳（Elsie），便以高能量方式介紹這位運動與音樂天份俱備的「曲詞編監全能唱作人」出場，把向來內斂的Ian逗得既尷尬又興奮，很快便投入節目高漲的節奏。

Ian陳卓賢到商台出席《Bad Girl大過佬》節目直播。（IG@iancychan）

Ian透露將用「成長」做演唱會主題

與節目主持說起《Growth》演唱會的籌備過程，Ian顯得非常雀躍，他說早於去年年尾，已經在構思新一個演唱會的主題。他不想重複去年的Tears，但又想在概念上有所承接，想到成長中會乘載着不同的情緒，而情緒亦都會交織很多故事，所以決定用「成長」做下一個演唱會的主題。

Ian透露將用「成長」做演唱會主題。（IG@iancychan）

其中一個主題是「Wedding night」

Ian說，與演唱會監製莊少榮（細榮）商討《Growth》演唱會的編排時，大家都有很多東西想呈現給觀眾，想每晚都有特別的驚喜，於是他提議9場Growth演唱會各自用不同故事及歌曲帶出不同主題。Ian說細榮初時表示有點難度，但整件事如執行妥善，會是一個十分特別與難忘的演唱會。Ian更劇透Growth其中一個主題是「Wedding night」，兩位女主持人阿正和Elsie即時起哄，幻想著婚紗入場，「不得了，要嫁比Ian」，十分浪漫。

Ian提醒觀眾「23」之約，「其實係一個小儀式感，每個月23號都約定大家，等大家期待7月23號，就好似每個月都寄一封信比你約會你，到咗呢一日終於見面。」充滿心思的舖排。

演唱會其中一個主題是「Wedding night」。（IG@iancychan）

Ian透露演唱會所有歌曲均由自己創作

Ian透露今次Growth演唱會，所有歌曲都是自己創作，而且是近期全新的作品，主持人驚嘆Ian如此「貨多」，Ian則笑稱「靈感之神，到晒！ Friend咗！」他說以往寫《鯨落》的詞大約需要兩天，最近兩三小時已經填好一首歌詞，有些甚至乎是在飛機途上已完成。除了靈感到之外，也許是以前多用比喻，近期則多以直白方式表達，例如《花邊細胞》是把自己看待和處理是非或流言蜚語的方法，直接寫出來，讓大家更易明白自己的想法和感受。

性格平和的Ian，說自己情緒不會大上大落，對很多事物都會平靜面對，主持人以「樹熊揸跑車」去形容Ian，用平穩的心去面對急促的轉變與成長。

Ian說今年每首歌曲風都不同，而每首歌都會用不同的唱法、用聲去演繹，Ian透露6月的新歌「仲正」，曲風會更特別，更意想不到。以往以單曲推出時選曲會有很多考量，但今年每月有一首新歌，會在乎過程多一點，期待在台上唱live時的畫面。

Ian透露演唱會所有歌曲均由自己創作。（IG@iancychan）

Ian自爆有一段時間「怕唱歌」

Ian說過往有一段時間「怕唱歌」，《全民造星》得獎後入行，「初出道時對呢個行業充滿憧憬，但估唔到會有期望落差，又要面對網絡攻擊，成日俾人鬧，所以怕左唱歌，作歌都係短啲，兩分幾鐘，想唱完快啲落台。」主持均表示心痛當時年紀輕輕的Ian已承受很大壓力。但經歷了去年Tears香港場及海外巡迴演唱會後，Ian在心態上轉變很多，「Tears係好大magic，我叫大家唔好怕流淚，流淚唔係羞恥，睇落係我治癒大家，其實係治癒自己，係一個出口。」而海外場見到很多在外地生活的fans，好有「屋企」嘅感覺，「邊度有聽眾，邊度就係屋企」，尋回初心享受舞台。英國場氣氛特別熱烈，令他十分難忘。

Ian自爆有一段時間「怕唱歌」。（IG@iancychan）

Ian與歌迷「23」之約成默契

Ian提醒觀眾晚上8:23一定要準時入場，雖然預計到有很多變數會影響開場時間，但監製已經安排得很妥貼，會提早get ready，所以會堅守823開show，Ian笑言這堅持彷彿是「擺自己上枱」，但又很值得。

「如果大家keep住張飛，十幾廿年後一睇張飛 8:23就記得係Growth。」主持大讚Ian心思細密，滿腦子小點子。似乎「23」不單只是一個數字，這數字對Ian與歌迷，已經是一種默契和暗號。

Ian與歌迷「23」之約成默契。（IG@iancychan）

Ian腳傷已好轉積極投入排練

之前受腳傷舊患困擾得Ian，走路上落樓梯都有困難，現在傷患已好轉，可以回復操肌及投入排練，Ian對自己的體能十分有信心，可以應付9場演唱。「依家每日操Gym，傾run down ，傾歌曲arrangements，感謝團隊大家之間嘅信任，坦誠合作，成就一個特別的演唱會。」Ian與團隊已經全情投入籌備演唱會，Hellosss們要拭目以待，準備好每晚8:23pm準時入場與Ian共同經歷9場不同主題的《Growth》!