穎喬強勢加盟Kingdom C！攜超強班底打造首支派台歌曲正式出道

穎喬Ziva擁有香港/丹麥/西班牙的獨特混血外型，對音樂發自內心的執著與堅持，縱使背後承載著一段關於傳承的遺憾。三歲後就和媽媽過著單親生活，自幼就喜歡音樂和唱歌的她，由於媽媽年輕時曾參加歌唱比賽遭遇挫折而留下陰影，因此一直反對女兒步其後塵。面對至親的不理解與音樂路上的曲折，穎喬Ziva從未想過退縮，反而更堅定地表示「就算面對阻止和曲折，行得比別人慢，但初心依然係度。」對她而言，慢不是障礙，反而是腳踏實地沉澱實力的過程。

穎喬攜《我的心稍微大於一整座宇宙》正式出道。（公關提供）

穎喬挑戰《聲秀》勇奪殿軍

2021年出戰ViuTV選秀節目《全民造星IV》成功進入決賽打入20強。比賽後深覺自身仍有不足，決心提升實力，所以兼職模特兒和咖啡店之餘，同時努力進修唱歌及跳舞，至2025年再挑戰TVB歌唱比賽《聲秀》，憑藉逆境中展現的超強實力獲導師及評判團青睞，更被媒體譽為「最強黑馬」，終勇奪殿軍(第4名)佳績。

穎喬挑戰《聲秀》勇奪殿軍。（公關提供）

穎喬正式簽約成為Kingdom C Music旗下歌手

機緣下，2026年初於TVB節目《博愛歡樂傳萬家》中與女團IdG Bubbles在舞台上合作，一向對IdG系列喜愛的她，從而更認識IdG團隊的訓練系統，隨後更主動向IdG總製作人-亞拔請求學習及接受訓練。隨後數週訓練中，大膽提出音樂合作，這份純粹熱血打動了拔，拔答應為穎喬Ziva度身訂造專屬的音樂風格，及正式簽約成為Kingdom C Music旗下歌手。

穎喬正式簽約成為Kingdom C Music旗下歌手。（公關提供）

首支派台歌曲《我的心稍微大於一整座宇宙》正式出道

2026年6月以IdG音樂製作班底Bert744 (曲/監) x Oscar Tong (編/錄音) x Matt Sim（混音），再加上作詞人-雷暐樂，打造首支派台歌曲《我的心稍微大於一整座宇宙》正式出道。

穎喬攜《我的心稍微大於一整座宇宙》正式出道。（公關提供）

《我的心稍微大於一整座宇宙》是葡萄牙詩人佩索亞的詩，核心意義在於強調人內在精神世界的無垠、情感的包容力，以及自我意識超越物質宇宙的哲學觀。我們每個人面對失戀、生活低谷、信念崩塌時，你會發現外在的打擊再大，也根本無法吞噬你的內心。這不是一首關於失去的歌，而是寫給每一個在逆境中卻依然想找回主導權的人。記住你原有的強大韌性，失戀或失敗都不是永久的，「記住我擁有，是我所有，和我獨有。尤其現在——我比你優秀！」

穎喬Ziva主動踏出的一步，證明機會是留給永不放棄且主動爭取的人。如今，這位混血女孩與全新音樂團隊並肩出發，將會用她的歌聲，告訴樂壇她的故事。