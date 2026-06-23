金曲獎2026｜歌后歌王人氣榜　蔡依林無懸念第一　內地2歌手上榜

金曲37男女歌手入圍盤點！彭佳慧、洪佩瑜、盧廣仲實力領跑，陳嫺靜、裘德、Gummy B誰能突出重圍？6/27小巨蛋揭曉最終贏家。



誰將問鼎華語歌王、歌后？

第37屆金曲獎頒獎典禮即將於2026年6月27日（六）晚間7時在台北小巨蛋隆重登場！本屆典禮由資深音樂人黃韻玲坐鎮、挑起評審團主席重任，並由金曲歌后A-Lin首度驚喜接下主持棒，帶領樂迷見證167件頂尖作品激烈角逐27項大獎的榮耀時刻。

自5月13日入圍名單正式揭曉後，社群與媒體討論度便徹底沸騰。本屆歌后戰局亮點十足，華語流行天后JOLIN 蔡依林狂掃9項大獎提名、以睥睨全場之姿稱霸，這也是她五度角逐最佳華語女歌手，究竟能否順利封后，無疑是全台關注的焦點；而歌王爭霸戰更被業內譽為史上最激烈的「死亡之組」，在林宥嘉遺憾落選成為本屆最大遺珠後，由老將新秀張震嶽、盧廣仲、周湯豪、裘德與Gummy B陷入世紀混戰，戰況撲朔迷離。

究竟在評審團揭曉最終答案前，誰才是網友心中的人氣王者？《網路溫度計 DailyView》以此份入圍名單為範圍，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年5月13日至2026年6月15日期間的網路熱烈討論，為您熱騰騰盤點出本屆金曲獎網路討論度最高的人氣歌王、歌后TOP 5爭霸榜！

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入圍最佳女歌手人氣No.5 陳嫺靜

網路聲量：905

入圍作品：《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad：＊- 合作的秘密》



從政大黑音社與StreetVoice展露頭角的陳嫺靜，是近年台灣獨立音樂圈極具標誌性的新星。過去她曾與LEO王、鄭宜農等實力派歌手跨界合作，並在第16屆金音創作獎上大放異彩，斬獲了最佳新人與最佳嘻哈歌曲等肯定。這次她帶著首張雙專輯《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad：＊- 合作的秘密》強勢進軍第37屆金曲獎，一舉入圍最佳華語女歌手、最佳新人與年度歌曲等3項大獎，成為本屆不容忽視的超級黑馬。

陳嫺靜的音樂特色在於打破了傳統饒舌的既定框架，巧妙將電子、節奏藍調與另類流行完美揉合。她慵懶且自帶迷幻敘事感的獨特聲線，被許多樂評盛讚為「台饒怪物新人」。這次的入圍專輯，記錄了她與多位Beatmaker之間的靈感激盪，透過一杯熱茶、講述故事梗概的來回溝通過程，將幽微的日常情緒化為音符，打造出專屬於她的音樂世界。入圍名單揭曉後，社群上的樂迷也紛紛獻上祝福：

「恭喜嫺！可以再開專場嗎，夏日高峰會聽不夠嗚嗚嗚」

「實至名歸」

「最喜wui229起床睡前都要聽」

「2025年最喜歡的專輯」

「敲碗專場」



入圍最佳女歌手人氣No.4 彭佳慧

網路聲量：1,008

入圍作品：《完整的大人》



金曲歌后彭佳慧在出道即將邁入30週年之際，憑藉睽違4年的華語個人大碟《完整的大人》，在第37屆金曲獎強勢入圍最佳華語女歌手獎。回顧其音樂生涯，彭佳慧早於1997年即以《真心話》奪下金曲最佳新人，隨後在2016年憑《大齡女子》成功封后。2023年她更打破語言界線，以客語專輯《我在客廳做的夢》斬獲最佳客語歌手獎，創下金曲史上罕見的「華語、客語雙料歌后」紀錄。

彭佳慧（Instagram@juliastar888）

入圍作品《完整的大人》由陳珊妮擔綱同名主打製作，核心聚焦於熟齡女性與自我和解的生命軌跡。彭佳慧這次不僅親自參與過半創作，演唱風格更從過往的爆發力轉為深刻「收斂」，展現極具層次的溫熱情感，其中叫好叫座的〈總有一首歌會提醒我愛你〉亦成為小巨蛋演唱會主題曲。在6月15日的入圍媒體聯訪中，彭佳慧笑稱兒女私下其實更看好蔡依林，讓她不服輸地向孩子喊話：「你媽媽也很強！」她坦言雖然保持平常心，但仍直言希望再度獲得獎項肯定。入圍喜訊揭曉後，社群上也湧入大量忠實歌迷熱烈力挺：

「恭喜！希望可以再度封后」

「等妳慶功」

「太厲害了，一定要恭喜恭喜」



入圍最佳女歌手人氣No.3 洪佩瑜

網路聲量：1,338

入圍作品：《開 Still Moving》



繼首張專輯抱回金曲最佳新人、金馬最佳原創電影歌曲後，雙金歌者洪佩瑜憑藉第二張個人概念專輯《開 Still Moving》，在第37屆金曲獎強勢入圍最佳華語女歌手、最佳華語專輯與年度專輯等3項大獎。曾以神曲〈踮起腳尖愛〉走紅的她，此作將深耕多年的現代舞經驗融入音樂，提倡「讓律動先於思考」，曲目如抒情主打〈不佔地方〉、與徐佳瑩合作的〈她者〉等10首歌曲，猶如穿越日常困境的儀式，傳達出靈魂重生突破的軌跡。

5月13日名單揭曉當天，洪佩瑜激動在社群發文：「你們先按讚，讓我繼續哭一下」，大批樂迷也紛紛湧入留言力挺：「恭喜！！！你太棒了」、「真的超愛不佔地方」、「無敵好聽的專輯，非常值得」。面對蔡依林、彭佳慧等實力唱將共同角逐的華語女歌手獎，洪佩瑜也表示一切交給評審與運氣，抱持著開心參與的心情，無論誰得獎都會為對方尖叫。她更坦言自己最想拿下的其實是「最佳華語專輯獎」，因為這代表對整個幕後製作團隊努力的最大肯定。

入圍最佳女歌手人氣No.2 單依純

網路聲量：1,579

入圍作品：《純妹妹》



中國大陸新生代天后單依純，憑藉第二張專輯《純妹妹》成為第37屆金曲獎超級黑馬。曾奪《中國好聲音》總冠軍與《歌手2025》季軍的她，這次打破既往抒情OST框架，由金獎製作人常石磊操刀，將電子碎拍與現代R&B融入音樂，一舉橫掃華語女歌手、專輯、年度專輯、製作人與最佳MV等5項大獎提名。

由於中國內地歌手身分，加上金曲獎當天單依純因個人演唱會行程預計缺席典禮，且前段時間深陷與李榮浩的版權風波，讓網路上掀起兩派討論，迅速累積聲量：「被專輯名稱勾起好奇心，聽完整張真心覺得不差」、「2專走得很前面，配合她的功力詮釋得很完美」、「可以相信常石磊的製作水準」、「明明不敢來台灣參加，報名意義到底是什麼」、「不來的人真的不需要報名」。對此，評審團主席黃韻玲表示單依純唱功優秀、製作具冒險精神，入圍主因在於「她的聲音就像樂器一樣被處理，與音樂完整結合」，突破傳統人聲框架。針對版權爭議，則說明：「專輯裡面沒有收這首歌，我們是評她的作品，不是評她的個人。」

單依純在歌手2025上翻唱李榮浩的《李白》。

入圍最佳女歌手人氣No.1 JOLIN 蔡依林

網路聲量：6,194

入圍作品：《Pleasure》



華語流行天后JOLIN 蔡依林憑藉時隔6年推出的史詩級概念專輯《Pleasure》，在第37屆金曲獎狂掃9項大獎提名，成為本屆入圍最大贏家！她不僅五度問鼎華語女歌手，更創下金曲獎37年來第一人紀錄：連續四張專輯皆同時入圍「最佳華語專輯」與「年度歌曲」。剛結束北京鳥巢演唱會的她，日前也開心宣布將出席6月27日的頒獎典禮：「金曲獎，我來了！」

入圍大碟《Pleasure》以天主教的「七宗罪」為核心，大膽探討性與人性慾望，將人聲化為前衛樂器。評審團主席黃韻玲高度讚賞此作將格局拉到世界性，更感性表示蔡依林規格之大：「一定是孤單的，老實講她不需要跟別人競爭，而是在挑戰更寬廣的自己。」針對專輯有大篇幅英文歌詞的疑慮，黃韻玲則澄清已通過嚴格比例審查，並舉例K-pop亦多用全球共通語言，完全不與規定牴觸。談及入圍，蔡依林坦言當時嚇了一跳，並幽默透露私心最想拿「最佳 MV 獎」替團隊圓夢。天后親自出席的喜訊與橫掃9項提名的超高討論度，讓社群徹底沸騰，粉絲紛紛嗨翻留言：

「如果說《Ugly Beauty》是巔峰完全體，那麼《Pleasure》就像是站在巔峰後展翅飛翔」

「這屆只看蔡依林了啦」

「在我心中她就是NO.1，永遠創新敢突破自我」

「很希望能表演金曲獎版本的Pleasure」



延伸閱讀：金曲獎｜蔡依林《Pleasure》英文歌詞佔半竟入圍華語專輯？網解畫

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金曲37｜最佳華語女歌手入圍TOP 6（網路溫度計DailyView授權使用）

入圍最佳男歌手人氣No.5 Gummy B

網路聲量：692

入圍作品：《更好》



頂著台大嘻研社光環發跡、曾奪得《大嘻哈時代2》亞軍的新生代饒舌才子Gummy B，憑藉作品《更好》在第37屆金曲獎首度問鼎最佳華語男歌手與最佳作詞人獎。入圍專輯《更好》記錄了他爆紅後深陷「冒牌者症候群」的焦慮與自我對話，經歷心境轉折後，他將核心轉向聆聽內在、接納缺陷。此作除了展現他純熟的編曲，更邀來國蛋、熊仔、The Crane 等頂尖音樂人共同激盪。得知入圍當天，他坦言看直播時依舊十分緊張，名字被喊出的那一刻工作群組瞬間嗨翻，讓他笑稱「走路有風」。

社群上也迅速湧入樂迷的狂熱祝福與幽默調侃：「Gummy B入圍了金曲歌王！！這真的是最好的世代」、「我詛咒你6月27日那天加班不能好好休假，我希望在螢幕前笑你活該入圍金曲獎」、「才華洋溢的你終於被金曲獎看到了」。本次將與張震嶽、周湯豪、盧廣仲、裘德等前輩角逐歌王，Gummy B 抱持滿滿敬意，並坦言欣賞張震嶽返樸歸真的瀟灑態度。面對獎項競爭，他直率表示已做到問心無愧，得獎與否交給評審決定：「光是能跟這些大佬的名字擺在一起，我就與有榮焉了。」

入圍最佳男歌手人氣No.4 裘德

網路聲量：748

入圍作品：《離開銀色荒原》



被譽為音樂鬼才的中國內地歌手裘德，以第四張專輯《離開銀色荒原》狂攬本屆金曲獎7項提名，除了創下「每發片必入圍歌王」的四度問鼎紀錄，此作更一舉入圍年度專輯、最佳華語專輯、製作人及幕後三項創作大獎。他善於用音樂構築宏大的世界觀，此作便將爵士與音樂劇色彩融入科幻故事，講述人類與機械戀人的百年重逢，深刻探討完美永恆與自然生命逝去之間的哲學辯證。

裘德(IG／judeee_chiu)

與單依純同為本屆中國內地歌手入圍代表，裘德此次也備受關注。但有網友指出，他其實在2024年第35屆金曲獎時曾順利抵台，最終卻在典禮當天因身體不適臨時缺席、緊急返國。本次再度入圍的他是否會親自出席典禮，再度成為社群焦點，樂迷們也紛紛留言力挺：

「從出道到現在發了4張，每張都入圍男歌手，真的是非常猛」

「作品的品質每次都在水準之上」

「裘德的聲音值得一座」

「拜託來台灣開演唱會」



入圍最佳男歌手人氣No.3 盧廣仲

網路聲量：1,339

入圍作品：《HeartBreakFast 傷心早餐店》



「三金天王」盧廣仲以最新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，在本屆金曲獎三度問鼎最佳華語男歌手獎！早年以〈對啊對啊〉走紅的他，這次打破過往「吉他創作才子」的既定標籤反其道而行，與製作人鍾成虎從萬首獨立音樂作品中挑選出10首情歌遺珠，大膽挑戰音樂生涯首張「全翻唱」專輯，旨在將獨立唱成主流，用純粹細膩的男聲打造都市人的深夜傷心早餐店。

談及三度叩關歌王，盧廣仲幽默表示：「我會出席啦！有出席就有機會」，並佛系透露若得獎就請同事喝加了珍珠的飲料。不過，得獎對他而言更有著守護粉絲的重大意義，他坦言曾有小隊員（粉絲暱稱）因為喜歡他而被同學嘲笑長得醜、唱歌普普通通，他由衷希望這次能順利摘下歌王寶座，「幫他們爭一口氣」，讓大批樂迷感動力挺：

「盧廣仲這次的傷心早餐店有打動我」

「這局我投盧廣仲」

「一定會等到金曲歌王的」



入圍最佳男歌手人氣No.2 周湯豪

網路聲量：1,732

入圍作品：《LOVE RAGE HOPE》



全方位潮流創作者周湯豪（NICKTHEREAL），首度交出全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，便一舉入圍本屆金曲歌王以及最佳編曲人獎！出道16年的他，這次拋開最擅長的嘻哈與流行曲風，圓了小時候的搖滾樂團夢，也成功打破大眾對他的既定印象。過去他曾拿過設計獎、導演獎，也曾因為幫母親比莉製作歌曲而入圍金曲幕後獎項；但這一次，他終於憑藉聲音實力，首度以「歌手身分」角逐金曲歌王。入圍名單公布當天，周湯豪發文表示，剛起床就收到無數祝賀訊息，而他的第一個念頭，就是將這份高光時刻獻給母親。大批一路陪伴的歌迷紛紛感動留言：「一路走來至少16年了，你真的真的真的值得」、「一路見證你的成長，只能說實至名歸」、「不只入圍，還會得獎」。

周湯豪（IG@nickthereal4sho）

除了首度角逐歌王，周湯豪今年更將與母親比莉攜手合體擔任表演嘉賓！要同時兼顧入圍者身分與高規格舞台，讓他直呼「是壓力也是動力」，近期不僅瘋狂與時間賽跑籌備演出細節，更為此積極運動、戒掉最愛的甜食，期望以最佳狀態登台。

入圍最佳男歌手人氣No.1 張震嶽

網路聲量：2,133

入圍作品：《跟著感覺走》



搖滾傳奇張震嶽（海雅谷慕 Ayal Komod）暌違12年重磅回歸，全新專輯《跟著感覺走》狂攬本屆金曲獎年度專輯、年度歌曲、作詞、作曲等6項大獎提名！身為本屆最具討論度的歌王候選人，這張作品奉行「生活在前，創作在後」的最高法則，他與團隊直接移地到宜蘭山上與花東海岸錄音，將爬山、看海的呼吸與生活日常，原汁原味封存進音樂裡。評審團主席黃韻玲更盛讚他有別於他人用力扯嗓，而是以極度「放鬆」的方式錄音，把小事唱得動人心弦，簡直到了最高境界。

日前出席活動時，張震嶽坦言在所有獎項中最想拿到的是「最佳華語專輯獎」，對於三度叩關的歌王寶座反倒抱持一貫的佛系態度，率性表示：「我自認唱功普普，能拿到專輯獎會滿開心的，其他就大家拿去用！」至於得獎如何慶祝，他也笑說只要小酌就好，因為隔天還要回歸日常生活。這種將靈魂回歸大自然的極致鬆弛感，讓無數樂迷與網友心服口服，紛紛敲碗直呼：「沒有人能像他一樣這麼簡單純粹，卻又這麼好聽」、「做到了簡單卻好聽，完全沒有中年男性的市儈感」、「我不是粉絲，但我預感今年金曲歌王是他」、「金曲獎不是張震嶽得真的沒天理！」。

分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年5月13日至2026年6月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



金曲37｜最佳華語男歌手入圍TOP 5（網路溫度計DailyView授權使用）

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