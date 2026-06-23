黎展峯推出新歌挑戰歎住唱難度高　驚喜全裸脫褲落水展現青春熱血

黎展峯（Andy）推出全新單曲《鬧劇重演》，今次一改以往風格，不玩慘情或沉重路線，反而帶來一陣輕快又chill的感覺。

黎展峯（Andy）推出全新單曲《鬧劇重演》。（官方提供圖片）

黎展峯新歌挑戰歎住唱難度高

黎展峯指今次已經是第四次跟Cousin Fung合作，而這首歌是最難錄的一首，「因為要控制住自己好放鬆咁唱，唔可以太實又唔可以太虛，要攞正中間嗰個位真係好考功夫。」他笑言，以往歌曲「用力唱就啱」，這次反而要學識「歎住唱」，難度極高。

至於新歌意思，黎展峯就謂其實很簡單，就是跟朋友相聚那種「嘻嘻哈哈」的感覺，「每次同班friend見面，都會講番以前啲搞笑嘢、𤓓嘢，好似一齣鬧劇咁重演。就算生活幾攰，見到佢哋就即刻開心番。」他更指這首歌就是想記錄這種不用講道理、只是識玩的珍貴時光。

黎展峯新歌挑戰歎住唱難度高。（官方提供圖片）

驚喜脫褲落水展現青春熱血

MV方面，黎展峯親自邀請他的「麻雀腳」黃明德（Dark）、關門、HughCheung及Gi一齊演出，原因很簡單，「因為佢哋本身就好玩得，平時打麻雀嗰種輕鬆氛圍，正正就係MV需要嘅感覺。」不過講到MV最爆笑一幕，一定是黎展峯踢足球「省」中HughCheung的重要部位，黎展峯解釋：「嗰時玩緊數字球，咁啱有機會掉過去，心諗HughCheung平時咁玩得，所以當刻個腦就好想咁做。點知導演一睇就用咗，仲話呢啲就係朋友間嘅鬧劇要有嘅畫面，哈哈。」他即時隔空向HughCheung致歉，因為「都feel到佢幾痛」。

而MV尾段更有驚喜，黎展峯跟Dark除褲落水，雖然有着肉色打底褲，但黎展峯坦言尷尬，「唔知點解諗起青春，腦海就浮現呢個畫面，同班friend玩到癲就會剝清光衝落海。」不過令他最尷尬原來並非裸露，而是身材比不上Dark，「因為佢之前做gym做得好勁，冇佢咁fit，輸咗好多，所以好尷尬。」