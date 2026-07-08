FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門加場｜門票攻略+購票連結+座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
FNC五世代樂隊《FNC BAND KINGDOM 2026 IN MACAU》演唱會將於2026年8月29日在澳門倫敦人，倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日
優惠碼：HK01USER
FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 加場詳情
演唱會日期：2026年8月29日、8月30日(加場)
演唱會時間：8月29日4pm/8月30日3pm(加場)
演唱會時間：澳門倫敦人，倫敦人綜藝館
門票價錢：澳門幣MOP/港幣HKD :VIP STANDING$1,688 / VIP SEATED $1,688 / A$1,288 / B$888
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FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 加場公售
公開發售平台 ：金光票務、大麥、貓眼、uutix
公開開賣日期：7月15日
公開開賣時間：下午3時
FNC五世代樂隊演唱會2026澳門 | 座位表
FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。