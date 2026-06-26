周吉佩推出新歌包辦編曲監製　邀前港姐冠軍宋宛穎拍MV演甜蜜情侶

撰文：小白
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周吉佩（吉吉）推出全新單曲《單眼皮愛大眼睛》，親自作曲兼首次同時兼任編曲及監製，他以單眼皮和大眼睛來反映一對情侶，性格相反，一凹一凸反而更夾得來。而《單眼皮愛大眼睛》MV更邀請了前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina），飾演現實版「大眼睛」，兩人在MV中演繹一對性格相反而又非常甜蜜的情侶。

周吉佩推出全新單曲《單眼皮愛大眼睛》。（官方提供圖片）

周吉佩提醒歌迷學識欣賞性格相反另一半

吉吉創作《單眼皮愛大眼睛》源於留意到很多香港情侶都有個共通點，就是跟另一半性格迥異，「有時情侶性格太相似會火星撞地球，反而一凹一凸有兩種性格，就會有種互補不足作用。」吉吉希望透過歌曲，讓大家更懂得欣賞自己的另一半，「呢首歌會畀到大家多一種角度去諗吓，同另一半一齊時快樂嘅時光，大家可以互相遷就，互相學習同欣賞，呢個正正係隻歌想講嘅訊息。」

周吉佩提醒歌迷學識欣賞性格相反另一半。（官方提供圖片）

至於用眼睛代表不同性格，原來吉吉是參考玄學，「喺相學上單眼皮係代表比較Cool同心思細密啲，係比較認真嘅人，而大眼睛就係感情豐富啲。」今次是吉吉在作曲外，同時兼任編曲及監製工作，既辛苦亦享受，「其實都幾辛苦，因為嗰時撞正喺廣州舉行演唱會期間，要兼顧後期工作係有啲辛苦，但辛苦得嚟係好享受呢個角色，因為可以有好多空間去創作，亦學到好多嘢。」

周吉佩首度兼任編曲及監製，但他十分享受這個辛苦過程。（官方提供圖片）

MV邀宋宛穎演情侶親暱動作冇尷尬

談到邀請宋宛穎出任《單眼皮愛大眼睛》MV女主角，吉吉想不到Sabrina不論外型，就連真實性格，竟跟構思角色不謀而合，「邀請Sabrina參與演出，首先當然佢好貼切有雙大眼睛，但我以往喺公司接觸到佢，都係司儀工作居多，畀我感覺係文靜啲，但原來佢其實好熱情、直接同埋幾玩得，比我想像中係跳脫好多嘅女仔，同我本身構思MV角色，真係完全吻合。」

周吉佩邀請了宋宛穎出任《單眼皮愛大眼睛》MV女主角。（官方提供圖片）

MV中，吉吉和宋宛穎飾演一對性格一動一靜的熱戀情侶，「劇情講我哋性格好唔同，佢就熱情奔放，我就好靜，喺日常生活相處，譬如為新屋佈置、煮嘢食，呢啲細節度見到我點樣相處，係幾有趣。」雖然當中有不少親暱戲份，但吉吉大讚Sabrina夠專業，能夠一秒入戲，「我哋要做到好似真實情侶咁，好sweet，譬如扮錫落塊薯片度，大家要好近，但拍嘅時候又唔會好尷尬喎！可能我哋拍攝前一晚溝通過，MV嘅氣氛同導演嘅要求，所以我哋拍嘅時候好快就入咗個角色。」

MV中，吉吉和宋宛穎飾演一對性格一動一靜的熱戀情侶。（官方提供圖片）
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周吉佩《中年好聲音》
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