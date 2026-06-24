草蜢世界巡唱首站特選新加坡　 感謝恩師梅艷芳：冇師傅就冇我哋

草蜢「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT草蜢演唱會2026」新加坡站，周末（20/6）於新加坡室內體育館順利完成，全場爆滿，座無虛席。草蜢表示特別將40周年世界巡迴演唱會海外首站選在新加坡，因為恩師梅艷芳第一次帶他們出埠演唱就是新加坡，意義重大。更驚喜是台下有Fans當年有入場睇梅姐演唱會，見證草蜢1986年處男登台！



草蜢40周年世界巡唱首站特選新加坡紀念恩師。（公關提供）

草蜢想將舞台獻俾師傅

阿智台上說：「我哋草蜢世界巡迴嘅第一站要揀新加坡，因為呢度對我哋三個好有淵源，我哋第一次跟梅姐出埠，就係嚟新加坡！」全場歡呼。傑仔問：「邊個1986年有嚟睇梅艷芳演唱會？」台下有Fans舉手，草蜢好驚喜。阿智說：「沒有梅艷芳就沒有草蜢，所以我哋想將呢個舞台獻俾我哋嘅師傅梅艷芳，多謝佢當年帶我哋嚟到新加坡認識大家，我哋要搵返我哋嘅初心，多謝你哋支持草蜢40年！」

草蜢想將舞台獻俾師傅。（公關提供）

蘇志威感謝Fans第一時間買飛爆滿

蘇志威說：「好多謝你哋一知道我哋要嚟開演唱會，第一時間買飛，好早就賣爆晒，多謝你哋嘅支持，為我哋世界巡迴打咗第一支強心針！」觀眾反應非常熱情，完場後樂隊已退場、觀眾席開了燈，仍不肯離開，大嗌encore。草蜢一邊戴耳機一邊行返上舞台，阿智說：「你哋仲唔走？啲歌真係唱晒啦！」傑少說：「Band都走晒喎！」阿智說：「我哋下一站去馬來西亞，你哋掛住我哋就嚟啦！」然後他們演唱《暫停·開始過》，並向所有Fans揮手道別。

現場粉絲十分熱情。（公關提供）

私心特選新加坡做世巡第一站

演出後草蜢接受訪問，阿智說：「真係非常、非常、非常多謝新加坡嘅Fans，好熱情！40年前梅姐帶我哋第一次到海外登台就係新加坡，20歲仔人生第一次搭飛機，所以我哋對新加坡有情意結，私心要揀返呢度做40周年演唱會嘅巡唱第一站。剛才有Fans舉手話86年有睇梅艷芳演唱會，睇過我哋表演，真係毛管戙啊！」

私心要揀新加坡做巡唱第一站。（公關提供）

雖說新加坡觀眾比較內斂，但草蜢的Fans特別熱情，阿智說：「好少會開晒大燈都唔走，呢啲『真encore』，盛情難卻，其實我哋三個都唔捨得走！現場澎湃嘅歡呼聲，好似喺球場睇『世界盃』比賽咁勁！」

熱情Fans兩度encore。（公關提供）

新加坡站三面台不一樣的震撼

傑少表示開心見到來自世界各地Fans專程飛到新加坡捧場，說：「好多Fans睇過香港站演唱會話正，話要再睇，特登飛嚟睇！」阿智說：「佢哋就醒目啦，香港紅館四面台，嚟到新加坡三面台係有另一種感覺，感受到製作團隊嘅心思，不一樣嘅震撼！」蘇志威說：「好多朋友話睇完今晚新加坡站想繼續睇，咁就要撲馬來西亞站嘅門票。」

新加坡站三面台不一樣的震撼。（公關提供）

新加坡站加設傳波波遊戲全場玩得勁開心

除了草蜢演唱會「傳統」與觀眾玩人浪，今次新加坡站加設觀眾傳波波遊戲，全場玩得勁開心，氣氛超好。阿智笑說：「知道好多Fans平時讀書、返工，冇時間做運動，所以加咗『碰碰波』遊戲，掂到個波嘅Fans都得到草蜢嘅愛。至於馬來西亞站都有新花臣，依家申請緊，希望成功，大家到時感受一下我哋為大家準備嘅心意！」而香港演唱會的「情歌盲盒」環節亦帶到巡唱，每晚不同驚喜，今次新加坡站演唱《我們都是這樣失戀的》和《永遠愛着你》。

新加坡站加設傳波波遊戲全場玩得勁開心。（公關提供）

蔡一傑爆綵排後食宵夜遇撲飛失敗母子

傑少透露前一晚綵排後去食宵夜，遇到一位廿四孝媽咪，她見到草蜢後即通知兩個囝囝飛車趕到大排檔見偶像，他們表示因為撲飛失敗，無緣入場感可惜，好彩場外偶遇，更得到草蜢在他們的tee上簽名留念，非常開心。阿智揚言在新加坡食到超好味海南雞飯，期待馬來西亞食肉骨茶和榴槤。