TYSON YOSHI演唱會2026台北｜門票攻略＋購票連結＋座位表

TYSON YOSHI《Tyson Yoshi The Villain 台北站》演唱會將於2026年9月5日（星期六）在Zepp New Taipei舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

TYSON YOSHI在今年5月份才剛登上大巨蛋開演唱會，接下來登場的是台北演唱會。（IG@tysonyoshi）

TYSON YOSHI演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年9月5日（星期六）

演唱會時間：晚上7點

演唱會時間：Zepp New Taipei

門票價錢：TWD $3880/$3480/$2880

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TYSON YOSHI在澳門同樣人氣高企。（IG@tysonyoshi）

TYSON YOSHI演唱會2026台北 |公售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年7月3日（星期五）

公開開賣時間：下午1點

《Tyson Yoshi The Villain 台北站》海報。（IG@theshowmustgoonhk）

TYSON YOSHI演唱會2026台北 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。