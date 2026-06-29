TYSON YOSHI演唱會2026台北｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
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TYSON YOSHI《Tyson Yoshi The Villain 台北站》演唱會將於2026年9月5日（星期六）在Zepp New Taipei舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日
優惠碼：HK01USER
TYSON YOSHI演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：2026年9月5日（星期六）
演唱會時間：晚上7點
演唱會時間：Zepp New Taipei
門票價錢：TWD $3880/$3480/$2880
TYSON YOSHI演唱會2026台北 |公售
公開發售平台：KKTIX
公開開賣日期：2026年7月3日（星期五）
公開開賣時間：下午1點
TYSON YOSHI演唱會2026台北 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。