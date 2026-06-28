田馥甄金曲獎翻唱《缺席》逼哭原唱鄭秀文　深夜IG感謝袁惟仁作歌

第37屆金曲獎頒獎典禮6月27日晚間圓滿落幕，Hebe田馥甄在追思已故音樂人環節中，選唱了多首袁惟仁創作的經典作品，包含范曉萱《消失》、王菲《旋木》、陶晶瑩《離開我》、鄭秀文《缺席》，鄭秀文深夜在IG限動發文感謝袁惟仁。



香港歌后鄭秀文深夜在IG限動分享《缺席》MV，並寫道：

謝謝袁惟仁先生寫了這歌『缺席』給mi，剛才看到Hebe的演譯，很感人。

鄭秀文感謝袁惟仁寫了《缺席》這首歌。（Instagram@sammi_chengsauman）

更多鄭秀文的相片：

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同時她也轉發了田馥甄在金曲獎典禮上演唱《缺席》的片段，還附上落淚的表情圖案。

這個片段也讓年輕的網友透露，透過田馥甄的演唱，才知道原唱是鄭秀文，更特別去聽了鄭秀文的版本，因而多認識了一首好歌。

田馥甄在金曲獎上追思袁惟仁。（YouTube＠GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

其他網友紛紛留言表示：

「鄭秀文是經典，她的歌是、她的人生也是，值得你好好認識」

「這張才真正叫神專，當年紅翻天了⋯⋯」



不過也有網友為她惋惜「鄭秀文也是一位被金曲獎遺忘的歌手，幾乎沒有入圍過」。

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