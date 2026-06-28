田馥甄金曲獎翻唱《缺席》逼哭原唱鄭秀文 深夜IG感謝袁惟仁作歌
撰文：聯合新聞網
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第37屆金曲獎頒獎典禮6月27日晚間圓滿落幕，Hebe田馥甄在追思已故音樂人環節中，選唱了多首袁惟仁創作的經典作品，包含范曉萱《消失》、王菲《旋木》、陶晶瑩《離開我》、鄭秀文《缺席》，鄭秀文深夜在IG限動發文感謝袁惟仁。
香港歌后鄭秀文深夜在IG限動分享《缺席》MV，並寫道：
謝謝袁惟仁先生寫了這歌『缺席』給mi，剛才看到Hebe的演譯，很感人。
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同時她也轉發了田馥甄在金曲獎典禮上演唱《缺席》的片段，還附上落淚的表情圖案。
這個片段也讓年輕的網友透露，透過田馥甄的演唱，才知道原唱是鄭秀文，更特別去聽了鄭秀文的版本，因而多認識了一首好歌。
其他網友紛紛留言表示：
「鄭秀文是經典，她的歌是、她的人生也是，值得你好好認識」
「這張才真正叫神專，當年紅翻天了⋯⋯」
不過也有網友為她惋惜「鄭秀文也是一位被金曲獎遺忘的歌手，幾乎沒有入圍過」。
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