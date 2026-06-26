細女私密對話流出認「拍到姐姐如廁」　鍾麗緹被指說謊護女遭狂轟

55歲性感女神鍾麗緹的16歲小女兒考拉（Cayla），今年3月因在社群平台曬出打卡自拍照，卻被眼尖網友發現背景拍到一名女性正在上廁所，且完全沒有遮蔽，畫面隨即遭到瘋傳，引發侵犯隱私的批評聲浪。



當時鍾麗緹第一時間跳出來替女兒擋子彈，強調照片中的人是「同學」而非外界猜測的二女兒Jaden，並坦言自己管教無方，已向該同學家長致歉。

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不料，這場風波在3個月後全面翻車。6月24日網路流出考拉與閨密的私密聊天紀錄，考拉在對話中直言不諱地承認：

「那Jaden坐在馬桶上的照片」

「就是姊姊Jaden」



這番話直接打臉媽媽當初的「同學說」，點燃兩岸三地網友怒火，紛紛指責鍾麗緹為護航女兒不惜「刻意撒謊」、歪曲事實。

面對誠信被推上輿論風口浪尖，鍾麗緹於6月25日再度發出聲明回應。她心痛表示，看到舊聞被翻炒、誠信遭質疑讓她「心力交瘁」。她強調，身為一個年過半百的母親，始終將誠信視作立身之本，絕無編造不實信息的必要，過往的回應初衷只是想「最大程度保護未成年孩子免受過度網路傷害」。

鍾麗緹也透露，事發後已對女兒進行嚴厲的批評與邊界感教育，並向所有因事件受到困擾的人致上最誠摯的歉意。她無奈懇請網友停止惡意惡搞與傳播，留給未成年孩子一點正常的成長空間。

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