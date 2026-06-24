胡杏兒工作遇新人結婚留步合照送祝福　新娘嘆遇兒時偶像意義非凡

撰文：聯合早報
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胡杏兒近日「亂入」一對新人的結婚領證場合，不僅與新人留下合照，更親口送上真摯的祝福，引發大批網民熱議。

據媒體報道，胡杏兒在佛山錄製央視節目《城市風華錄》，剛好遇上一對新人結婚領證。

胡杏兒錄製節目時遇到一對新人結婚領證，答應請求合照，並主動送祝福，引網友大讚。（微博圖片）

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雖然行程緊密，但胡杏兒在得知他們當天剛剛領證結婚後，非但沒有因為工作節奏被打斷而顯露出一絲不悦，反而第一時間停下腳步，答應了合照的請求。

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合照在網上曝光後，網民鋪天蓋地羨慕新娘的幸運，並紛紛大讚胡杏兒親民友善，

「真的很幸運」
「新娘一世都記得」
「胡杏兒很有人情味」
「真正明星風範」

該名新娘透露，她從小就在這片街區附近長大，所以選擇在充滿兒時回憶的地方完成人生大事，想不到會遇上兒時偶像胡杏兒，並留下了一張極具紀念價值的結婚領證照片。

對於新娘來說，這次的偶遇絕對意義非凡，因為胡杏兒正是她從小喜歡到大的偶像。新娘透露自己人生中觀看的第一部香港劇集，正是由胡杏兒主演的經典代表作《肥田囍事》。

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