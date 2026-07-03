Against the Current演唱會2027香港｜門票優先公售攻略+購票連結

撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：

Against the Current《TILL DEATH&BACK TOUR》演唱會將於2027年1月17日 (星期日) 在TIDES舉行，會在藝人官網、滙豐Mastercard、Live Nation 會員優先開賣門票，並會在Ticketflap 開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

Against the Current演唱會海報。(IG@livenationhk)

Against the Current演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年1月17日 (星期日)
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：TIDES
門票價錢：HKD 699 起（全企位）

Against the Current演唱會2027香港 |優先購票

Against the Current演唱會2027香港 | 藝人官網優先訂票

優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月7日 (二)上午11點 - 晚上11點59分 (HKT)

Against the Current演唱會2027香港 | 滙豐Mastercard 優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月8日 (三)早上11點 - 晚上11點59分 (HKT)

Against the Current演唱會2027香港 | Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月9日 (四) 早上11點 - 晚上11點59p分 (HKT)

Against the Current演唱會2027香港 | 公開發售

公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年7月10日 (星期五)
公開開賣時間：早上11時

AGAINST THE CURRENT（IG@againstthecurrent）

Against the Current演唱會2027香港 | 演唱會福利

VIP套票福利

vip福利。（IG@livenationhk）

Against the Current演唱會2027香港 | 座位表

官方暫未出座位表，實際以官方發佈為准。

告五人座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。（FB@小金鹿娛樂）
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