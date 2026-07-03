Against the Current演唱會2027香港｜門票優先公售攻略+購票連結
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
Against the Current《TILL DEATH&BACK TOUR》演唱會將於2027年1月17日 (星期日) 在TIDES舉行，會在藝人官網、滙豐Mastercard、Live Nation 會員優先開賣門票，並會在Ticketflap 開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Against the Current演唱會2027香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月17日 (星期日)
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：TIDES
門票價錢：HKD 699 起（全企位）
Against the Current演唱會2027香港 |優先購票
Against the Current演唱會2027香港 | 藝人官網優先訂票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月7日 (二)上午11點 - 晚上11點59分 (HKT)
Against the Current演唱會2027香港 | 滙豐Mastercard 優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月8日 (三)早上11點 - 晚上11點59分 (HKT)
Against the Current演唱會2027香港 | Live Nation 會員優先訂票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月9日 (四) 早上11點 - 晚上11點59p分 (HKT)
Against the Current演唱會2027香港 | 公開發售
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年7月10日 (星期五)
公開開賣時間：早上11時
Against the Current演唱會2027香港 | 演唱會福利
VIP套票福利
Against the Current演唱會2027香港 | 座位表
官方暫未出座位表，實際以官方發佈為准。