FKJ演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

French Kiwi Juice《𝗙𝗞𝗝 – 𝗧𝘆𝗯𝗲𝗿 𝗧𝗼𝘂𝗿》演唱會香港站將於2026年12月3日在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在藝人官網優先訂票Artist Presale優先開賣門票，並會在Cityline / Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



闊別兩年，法國音樂鬼才French Kiwi Juice (FKJ) 即將再度來港。（IG@frenchkiwijuice）

FKJ演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：12月3日

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢：HKD 799 起（全企位）；

*企位區域：只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

優先訂票平台：Cityline / Trip.com

French Kiwi Juice《FKJ–Tyber Tour》演唱會海報（IG@livenationhk）

FKJ演唱會2026香港 | 優先購票

FKJ演唱會2026香港 | 藝人官網優先訂票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.07.06 (Mon) 3pm - 11:59pm (HKT)

FKJ演唱會2026香港 |滙豐Mastercard優先預售門票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.07.07 (Tue) 3pm - 11:59pm (HKT)；

FKJ演唱會2026香港 |Trip.com 搶先訂票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026.07.07 (Tue) 3pm - 11:59pm (HKT)

FKJ演唱會2026香港 |Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.07.08 (Wed) 3pm - 11:59pm (HKT)

今次French Kiwi Juice除咗帶嚟全新單曲〈Soulmates〉之外 ，更同步宣佈第三張錄音室專輯《Tyber》將於9月面世 ，並以專輯之名正式展開全新歐洲與亞洲巡迴演唱會 。（IG@frenchkiwijuice）

FKJ演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：2026年7月9日

公開開賣時間：3pm (HKT)起

French Kiwi Juice演唱會2026香港 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

French Kiwi Juice演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。