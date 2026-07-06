FKJ演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
French Kiwi Juice《𝗙𝗞𝗝 – 𝗧𝘆𝗯𝗲𝗿 𝗧𝗼𝘂𝗿》演唱會香港站將於2026年12月3日在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在藝人官網優先訂票Artist Presale優先開賣門票，並會在Cityline / Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
FKJ演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：12月3日
演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館
門票價錢：HKD 799 起（全企位）；
*企位區域：只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。
優先訂票平台：Cityline / Trip.com
FKJ演唱會2026香港 | 優先購票
FKJ演唱會2026香港 | 藝人官網優先訂票
優先訂票渠道：Cityline
門票發售時間：2026.07.06 (Mon) 3pm - 11:59pm (HKT)
FKJ演唱會2026香港 |滙豐Mastercard優先預售門票
優先訂票渠道：Cityline
門票發售時間：2026.07.07 (Tue) 3pm - 11:59pm (HKT)；
FKJ演唱會2026香港 |Trip.com 搶先訂票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：2026.07.07 (Tue) 3pm - 11:59pm (HKT)
FKJ演唱會2026香港 |Live Nation 會員優先訂票
優先訂票渠道：Cityline
門票發售時間：2026.07.08 (Wed) 3pm - 11:59pm (HKT)
FKJ演唱會2026香港 | 門票公售
公開發售平台：Cityline
公開開賣日期：2026年7月9日
公開開賣時間：3pm (HKT)起
French Kiwi Juice演唱會2026香港 | Trip 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
French Kiwi Juice演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。