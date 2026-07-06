盤點天后鄭秀文一波三折開騷史　曾失聲三度爆喊極痛苦求退錢

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於7月10、11、12日在啟德主場館開騷，但主辦方寰亞娛樂今日（7月6日）表示，因舞台重要部件故障而緊急宣布延期。其實鄭秀文過往的開騷路可謂一波三折，曾多次因健康亮紅燈或突發意外延期或取消開騷，每次都令歌迷既震驚又心痛。



鄭秀文一連三日（7月10、11、12日）啟德騷宣佈延期。（IG@sammi_chengsauman）

受長新冠困擾無奈延期一年

2023年鄭秀文原定於紅館舉行13場《You & Mi 世界巡迴演唱會》，卻在開騷前不幸確診新冠病毒。受長新冠後遺症影響，她當時持續聲沙、咳嗽且體力不支。她坦言內心經歷了無數次激烈的掙扎與煎熬，但為了不勉強交出未達標的演出，最終無奈決定將整個演唱會順延整整一年。

2023年鄭秀文受長新冠困擾無奈將《You & Mi 世界巡迴演唱會》13場紅館騷延期一年。（Instagram@sammi_chengsauman）

曾失聲爆喊極痛苦求退錢

再往前追溯，2016年鄭秀文舉行《鄭秀文 Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016》時，首場便因受到鼻敏感困擾，導致喉嚨發炎兼咳嗽不停，狀況欠佳的她在台上不時走音。一向追求完美的她承受了巨大的精神壓力，在台上三度落淚哭成淚人，自責地向觀眾直呼過程十分痛苦，甚至主動提出可以向大家退錢，令台下粉絲大感心疼。

天后鄭秀文舉行《鄭秀文 Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016》時，首場便因受到鼻敏感困擾，導致喉嚨發炎兼咳嗽不停，狀況欠佳。（資料圖片）

耳水不平衡取消個唱

除了上述兩次風波，鄭秀文早在2012年籌備跨年演唱會時，就曾因「耳水不平衡」嚴重影響身體狀態。當時眼見病況未能於短期內改善，她最終在籌備階段便忍痛直接取消個唱。

鄭秀文（Instagram@sammi_chengsauman）