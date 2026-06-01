鄭秀文七月進駐啟德開騷辦終點站　揭露當年做歌手一腳踢忙到發癲

天后鄭秀文（Sammi）「星塵55」深情專訪第二集，她繼續分享由16歲參加「新秀歌唱大賽」出道至今，音樂旅程上尋找自我與突破。Sammi即將於7月10日踏上啟德主場館舞台，舉行一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站」，同日「華星」推出「Sammi 初」黑膠唱片，專訪細味收錄在Side B的多首作品。

鄭秀文近日接受訪問。（官方提供圖片）

《十誡》呻吟聲震撼樂壇

Sammi 在「華星」年代，由1990年首張專輯《sammi》、《Holiday》、《Never too late》、《鄭秀文的快樂迷宮》、《十誡》和《其後》，最深刻是1993年第四張大碟《鄭秀文的快樂迷宫》，告別少女味，歌路與形象大改革，Sammi說：「開始搵到想行嘅路，當時未決定走跳舞歌手路線，聞到一種屬於自己嘅氣味。」她自言並非抒情系，《Chotto等等》開拓跳唱路線成轉捩點。這首歌更是她親自找來，說：「當時去日本旅行，喺一間嘅片舖聽到呢首歌，好鍾意，即刻買碟返嚟問唱片公司可唔可以翻唱？加上形象上革新，想試吓做跳舞歌手。」接著推出快歌《叮噹》，Sammi再下一城，成功跳脫了出道初期清純玉女的框架。

其實，相比跳唱，Sammi更愛加入藝術元素的演繹方式，例如2019年「FOLLOW Mi 演唱會」演繹《裸體早餐》，以及去年「拉濶音樂會」演繹《浮雕》。她說：「舞台上嘅爆發力、完全忘我投入，都係真實嘅我。雖然純跳舞、排舞唔係我最擅長，我當時覺得要做，於是努力去行呢條路。而其實我最鍾意係較藝術感嘅作品，呢個係必經之路，依家我好有信心將呢啲放喺舞台，放大嚟做。加上觀眾鑑賞能力高咗，一開YouTube 已經睇到好多嘢，接受能力高咗好多。尤其我嘅觀眾，知道我慢慢做緊呢類作品，嚟緊我會做更藝術成份高嘅作品。」

鄭秀文自爆更愛加入藝術元素的演繹方式。（官方提供圖片）

Sammi一直以來不斷追求新鮮感，說：「我無諗規律，要變就變，無論音樂、表演形式、形象、外型......由當年肥妹到keep到好瘦削、好精煉嘅身型，都係變嘅過程。」1994年推出的《十誡》震撼整個樂壇，Sammi說：「首歌嘅議題，確實喺當年好大膽，歌曲裏面有呻吟聲、吔吔聲，嗰陣時嚟講好勁。多謝唱片公司畀我嘗試咁闊嘅嘢，肯定我嘅可塑性。」即使追求進步與改變，但Sammi堅持從心出發，說：「我會首先諗係咪from my heart，唔可以詐諦鍾意，要真心至會拿捏到『好』與『信心』。」

同樣收錄在黑膠碟「Sammi 初」side B的快歌《衝動點唱》，當年同時推出慢版《唯獨你是不可取替》，Sammi笑說：「當時我推出快版先，因為好好聽另出首慢版，係安仔（許志安）嘅，但唱唱吓人哋以為首歌係我嘅。」有趣的緣份。「快版節奏輕快，慢版嘅歌詞timeless，人生每個時段演繹呢首歌都有唔同感受，男、女歌手唱都唔同。」而另一首經典作品《Friends》由CY Kong包辦曲詞，Sammi讚嘆CY創意前衛，說：「30年前首歌有段讀白，仲要係英文，當時我收到份詞：『嘩，點解首歌咁有型嘅？畀我架？』我覺得自己好幸運，當年我咁細年紀有個咁叻嘅音樂人，寫咗首走得咁前嘅作品畀我，依家聽都唔過時。」

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鄭秀文自爆出道前可愛英文名

「華星」年代Sammi 最深刻當年老闆James Leung、高層李進和湯正川等提攜和鼓勵。原來鄭秀文的英文名「Sammi」是湯正川的傑作，Sammi說：「我出道前喺中學叫Twing，個名好女仔，越嚟越唔似自己，想男仔啲感覺，Sammi呢個名係同湯正川先生一齊諗。」

Sammi 揭露當年做歌手一腳踢，未流行形象團隊協助，簡直忙到發瘋，她說：「搵衫、買衫、打歌服、舞台衫，自己一個人做晒，真係好沉重，好辛苦但我又好鍾意，好彩後生，依家應付唔到！後來公司有資源請團隊，諗到就有人幫手，有時佢哋比我諗到更好。由『華星』到依家『寰亞唱片』，我都好好彩身邊遇到每個團隊都好幫到我。」雖然有不同團隊協助，但Sammi堅持參與創作。

鄭秀文揭露當年做歌手一腳踢。（官方提供圖片）

比較以前與現在出唱片，有什麼不同？Sammi說：「諗法好唔同，以前會諗『會唔會流行？』其實冇得計算。依家少咗呢啲考量，我會諗品質好唔好？係咪我自己都覺得精彩？想歌迷proud of我嘅作品。」如果Sammi現在16歲，會參加「新秀歌唱大賽」嗎？她毫不猶豫參加，因為追夢不在乎時間和年齡，最重要心裏有團火，她以爸爸為榜樣，說：「我爸爸好鍾意寫書法，佢70幾歲先至開第一個書法展，好細型，但我好感動，唔係做到幾成功、幾大型，而係『做咗』嘅開心。」