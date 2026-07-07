BIGBANG時隔4年發布新歌　驚喜披露成員三子下周將正式開拍MV

韓流天團BIGBANG再投震撼彈！據韓媒報道，BIGBANG成員G-Dragon、太陽和大聲時隔4年將發布新歌。



BIGBANG時隔4年將發新歌。（IG@xxxibgdrgn）

預計下周開拍MV

據韓媒《My Daily》報導，BIGBANG已敲定於7月第三周進行新歌的相關拍攝，三位成員早前已協調好日程，並將正式進行MV及宣傳內容的拍攝。自2023年6月T.O.P退出團體改組為3人體制後，成員們一直專注於個人發展，這次是他們久違的完全體回歸項目。

BIGBANG三子預計下周開拍MV。（IG@xxxibgdrgn）

時隔四年將發布新歌

回顧BIGBANG成軍至今，曾推出過《Lies》、《Haru Haru》、《Fantastic Baby》、《Bang Bang Bang》等紅遍全球的殿堂級神曲，專輯《MADE》更是K-Pop史上的巔峰之作。他們上一次推出團體作品，已是2022年4月由4人體制參與的《Still Life》（봄여름가을겨울）。

BIGBANG《Still Life》以春夏秋冬比喻人生。（MV截圖）

8月啟動2026世界巡演

除了新歌喜訊，更令粉絲振奮的是BIGBANG即將重啟舞台！他們將於8月21日至23日一連三天，於韓國高陽體育場舉辦「BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG」演唱會。目前更已規劃登陸香港、巴黎及倫敦等全球18個地區，總共進行31場演出。