BIGBANG太陽撞臉黃仁勳　海外迷因圖釣出本尊親回：我其實很滿意

韓國也有AI教父！台灣也有歐爸！韓國天團BIGBANG日前強勢登上美國Coachella（科切拉音樂節），一連帶來多首經典神曲，讓全球VIP（BIGBANG粉絲暱稱）感動直呼「時代的眼淚」。不過，除了舞台張力炸裂，成員太陽（Taeyang）第一週的造型更意外成為社群熱議焦點！



當天太陽頂著一頭搶眼的白金短髮，身穿全黑皮衣、搭配銀色方框眼鏡登場。這身帥氣穿搭卻被眼尖的網友發現，竟然與英偉達（Nvidia，又稱輝達）董事長黃仁勳的標誌性皮衣造型「相似度高達99%」！「太陽撞臉黃仁勳」的迷因（Meme）圖瞬間在海內外瘋傳，而太陽近日登上節目時，也首度大方聊起這段超爆笑的幕後心聲。

韓團BIGBANG成員太陽日前被說「撞臉英偉達CEO黃仁勳」，還親自回應網友做的搞笑梗圖：「Hey…」（左：Reuters/右：翻攝自科切拉IG）

點擊圖輯看網民製作的迷因圖與太陽的回應：

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太陽撞臉黃仁勳！海外迷因釣出野生太陽

在Coachella演出當天，太陽的白髮與皮衣造型引發網路熱議，不少海外迷因帳號紛紛將太陽與黃仁勳的照片拼在一起，幽默寫下：「抱歉了，太陽…」，暗示兩人的時尚品味跨界撞衫。

該貼文曝光後不到一日超過12萬人按讚，更驚人的是，居然意外釣出太陽本人在下方親自回覆了一句：「Hey…」

這句「Hey…」意味深長，有好多想像空間，不少網友猜測太陽是不是無言了，甚至有人擔心他會不會有點介意。不過，隨著太陽近日登上網路節目《미미미누의 방구석 분석》（Mimiminu的房間角落分析），他終於揭開了這個留言背後的爆笑真相。

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太陽本人親回：我其實超滿意

節目中，主持人拿出這張撞臉迷因圖，笑問太陽：「明明那麼認真準備舞台服裝和造型，結果大家卻都說你在模仿黃仁勳，你的真實想法是什麼？」問題一出，現場立刻笑成一片。太陽先是露出一臉哭笑不得的表情，隨後誠實坦白：「我一開始看到的時候，其實真的非常困惑，因為我完全沒想過我們兩個人會被聯想在一起。」

但接下來的反應展現超高EQ。他笑著表示，自己雖然傻眼，但隨著時間過去，他竟然被網友洗腦了：「可是後來越看那些迷因圖，就越覺得……好像真的很合理。」

太陽更自曝，他平常在社群上是幾乎不會在網友貼文下留言的人，但那張梗圖實在太有創意、太有趣，讓他忍不住手癢。他更直呼：

老實說，我太滿意那張梗圖了！

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