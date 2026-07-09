朴志訓演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

朴志訓 PARK JI HOON《RE:FLECT》演唱會將於2026年8月8日(星期六）在澳門上葡京綜藝館舉行，會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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演唱會海報（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

朴志訓演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：8月8日(星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：澳門上葡京綜藝館

門票價錢：VIP HKD$1699 / Zone A HKD$1199 / Zone B HKD$899

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朴志訓演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：Klook

公開開賣日期：2026年7月17日(星期五）

公開開賣時間：中午12時

朴志訓（IG@0529.jihoon.ig）

朴志訓演唱會2026澳門 | 座位表

價位：VIP HKD$1699 / Zone A HKD$1199 / Zone B HKD$899

座位表（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

朴志訓演唱會2026澳門 | 福利

粉絲福利（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

朴志訓演唱會2026澳門 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。