謝東閔首踩管弦樂團演出連唱張國榮金曲 自爆感情空白迷上匹克球
由香港國際大都會愛樂樂團主辦，與堅尼地城市室樂團共同演出的《有誰共鳴》管弦音樂會，日前(7月4日)於牛池灣文娛中心劇院舉行。謝東閔融和管弦樂演繹已故著名歌手張國榮（哥哥）的經典歌曲。謝東閔與是次音樂會指揮家郭子健因拍劇《麻雀樂團》結緣，促成今次演出。
加插悼念鍾景輝環節向戲劇大師致敬
音樂會開始前，導演黃建凱在台上表示昨天正好是「戲劇大師」鍾景輝的安息禮拜，不論是戲劇藝術或是表演藝術的朋友，都會知道鍾景輝先生對他們有多大影嚮。多年來作育英才，訓練了很多樂壇藝術家出來。他相信KING SIR的離開不止讓他們感到悲傷及失去，也希望大家記著在他身上學到的東西，繼續行藝術的路，這才是他最安慰的。故昨天擔任指揮的郭子健建議加插悼念環節，樂團在演出開始前演奏一曲《送行之人》的純音樂，以懷緬及紀念這位戲劇界泰斗。
謝東閔劇中做指揮今次甘心被郭子健「指揮」
因為合作拍攝劇集《麻雀樂團》，令郭子健與謝東閔結緣。有份演出《麻》劇的曾文心昨晚都有來捧場。劇中謝東閔飾演大指揮家，笑言今次倒轉被子健指揮。郭子健表示拍劇時，最深刻其中一幕，被東閔很兇惡地鬧人，還鬧他是「垃圾指揮」，他笑說:「東閔好好戲，鬧到我都有點驚。(今次輪到你鬧他?)哈哈，我唔敢鬧佢啦。」若《麻》劇再拍續集，二人又會否想演出呢?東閔表示都有機會的，也是看舊公司安排。
郭子健：喜歡張國榮歌曲 作為今次演唱會靈感
而郭子健以往演出也是演奏古典音樂為主，較少接觸流行音樂。他本身是素人，但一向很喜歡張國榮的歌曲，今次特別以哥哥的歌曲為主題。東閔說:「相信香港沒有人會不喜歡哥哥的歌曲，之前拍劇時劇中都有管弦樂團，我一直都希望有機會嘗試，這次難得有機會合作，又可以唱哥哥的歌，當然支持!這次也是正式第一次與管弦樂團在音樂上的交流，因為有很多不同樂器，跟以往與LIVE BAND演出不同，感覺更立體。」
謝東閔連唱五首哥哥經典金曲台下反應熱烈
謝東閔昨晚獻唱了哥哥五首經典金曲，包括《儂本多情》、《今生今世》、《追》、《沉默是金》及《當年情》。他更與自己開設的音樂中心學生們齊合唱《沉默是金》，台下觀眾報以熱烈當聲及歡呼聲。東閔坦言哥哥很多歌曲對他來說都很有意義，很多都是在卡拉OK經常唱，是成長的經歷及階段。提到他開設的音樂中心，他希望可以給小朋友多些演出機會，讓他們在舞台上有機會發揮。
感情一片空白自爆迷上匹克球
被問到最近有否拍拖?東閔坦言感情方面一片空白，但最近多了一個「女朋友」，便是匹克球。他說:「我打到一隻手傷了，原來有很多高手，我現在常去各球館跟大家交流，好想參加比賽。以前參加歌唱比賽，現在上了年紀就想參加運動比賽。」他指自己以前也曾沉迷馬拉松、踢足球，但玩了一段時間覺得悶又會玩其他運動。現在就迷上了打匹克球，他覺得做運動也是好事。
以張國榮金曲串連《寂寞夜晚》音樂劇場
音樂會下半場為《寂寞夜晚》音樂劇場，主要關於學生面對情緒問題，以哥哥的名曲串連演出。劇中飾演學生的演員Cory, 充分表現了現在學生都面對的問題，學業壓力，朋輩及老師壓力。而整個故事最後，學生老師和校長三個角色都可以互相幫助，走出壓力。
演出最令人感動嘅地方是，有為數不少觀眾，都表達自己以前和劇中飾演學生的角色一樣，小時候覺得自己冇用，覺得自己阻住地球轉，然後觀眾透過這個劇，面對了以前的自己，終能和以前的自己和解。