謝東閔首踩管弦樂團演出連唱張國榮金曲　自爆感情空白迷上匹克球

由香港國際大都會愛樂樂團主辦，與堅尼地城市室樂團共同演出的《有誰共鳴》管弦音樂會，日前(7月4日)於牛池灣文娛中心劇院舉行。謝東閔融和管弦樂演繹已故著名歌手張國榮（哥哥）的經典歌曲。謝東閔與是次音樂會指揮家郭子健因拍劇《麻雀樂團》結緣，促成今次演出。



堅尼地城市室樂團指揮家郭子健籌辦今次《有誰共鳴》音樂會。（公關提供）

加插悼念鍾景輝環節向戲劇大師致敬

音樂會開始前，導演黃建凱在台上表示昨天正好是「戲劇大師」鍾景輝的安息禮拜，不論是戲劇藝術或是表演藝術的朋友，都會知道鍾景輝先生對他們有多大影嚮。多年來作育英才，訓練了很多樂壇藝術家出來。他相信KING SIR的離開不止讓他們感到悲傷及失去，也希望大家記著在他身上學到的東西，繼續行藝術的路，這才是他最安慰的。故昨天擔任指揮的郭子健建議加插悼念環節，樂團在演出開始前演奏一曲《送行之人》的純音樂，以懷緬及紀念這位戲劇界泰斗。

加插悼念鍾景輝環節向戲劇大師致敬。（公關提供）

謝東閔劇中做指揮今次甘心被郭子健「指揮」

因為合作拍攝劇集《麻雀樂團》，令郭子健與謝東閔結緣。有份演出《麻》劇的曾文心昨晚都有來捧場。劇中謝東閔飾演大指揮家，笑言今次倒轉被子健指揮。郭子健表示拍劇時，最深刻其中一幕，被東閔很兇惡地鬧人，還鬧他是「垃圾指揮」，他笑說:「東閔好好戲，鬧到我都有點驚。(今次輪到你鬧他?)哈哈，我唔敢鬧佢啦。」若《麻》劇再拍續集，二人又會否想演出呢?東閔表示都有機會的，也是看舊公司安排。

謝東閔（右）與郭子健因為合作《麻雀樂團》促成今次合作。（公關提供）

曾文心（右）亦專程來捧郭子健場。（公關提供）

郭子健：喜歡張國榮歌曲 作為今次演唱會靈感

而郭子健以往演出也是演奏古典音樂為主，較少接觸流行音樂。他本身是素人，但一向很喜歡張國榮的歌曲，今次特別以哥哥的歌曲為主題。東閔說:「相信香港沒有人會不喜歡哥哥的歌曲，之前拍劇時劇中都有管弦樂團，我一直都希望有機會嘗試，這次難得有機會合作，又可以唱哥哥的歌，當然支持!這次也是正式第一次與管弦樂團在音樂上的交流，因為有很多不同樂器，跟以往與LIVE BAND演出不同，感覺更立體。」

郭子健喜愛張國榮歌曲,所以構思今次《有誰共鳴》音樂會。（公關提供）

謝東閔連唱五首哥哥經典金曲台下反應熱烈

謝東閔昨晚獻唱了哥哥五首經典金曲，包括《儂本多情》、《今生今世》、《追》、《沉默是金》及《當年情》。他更與自己開設的音樂中心學生們齊合唱《沉默是金》，台下觀眾報以熱烈當聲及歡呼聲。東閔坦言哥哥很多歌曲對他來說都很有意義，很多都是在卡拉OK經常唱，是成長的經歷及階段。提到他開設的音樂中心，他希望可以給小朋友多些演出機會，讓他們在舞台上有機會發揮。

謝東閔唱出多首張國榮經典歌曲。（公關提供）

謝東閔與他籌辦的音樂學校學生一起合唱。（公關提供）

感情一片空白自爆迷上匹克球

被問到最近有否拍拖?東閔坦言感情方面一片空白，但最近多了一個「女朋友」，便是匹克球。他說:「我打到一隻手傷了，原來有很多高手，我現在常去各球館跟大家交流，好想參加比賽。以前參加歌唱比賽，現在上了年紀就想參加運動比賽。」他指自己以前也曾沉迷馬拉松、踢足球，但玩了一段時間覺得悶又會玩其他運動。現在就迷上了打匹克球，他覺得做運動也是好事。

郭子健與他的堅尼地城市室樂團及香港國際大都會愛樂樂團合力演出圓滿成功。（公關提供）

以張國榮金曲串連《寂寞夜晚》音樂劇場

音樂會下半場為《寂寞夜晚》音樂劇場，主要關於學生面對情緒問題，以哥哥的名曲串連演出。劇中飾演學生的演員Cory, 充分表現了現在學生都面對的問題，學業壓力，朋輩及老師壓力。而整個故事最後，學生老師和校長三個角色都可以互相幫助，走出壓力。

以學生情緒病為主題之音樂劇《寂寞夜晚》獲得好評。（公關提供）

演出最令人感動嘅地方是，有為數不少觀眾，都表達自己以前和劇中飾演學生的角色一樣，小時候覺得自己冇用，覺得自己阻住地球轉，然後觀眾透過這個劇，面對了以前的自己，終能和以前的自己和解。