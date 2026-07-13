鄭秀文答謝會尾場淚灑啟德　黃子華激罕棟篤笑二創《終身美麗》

鄭秀文（Sammi）昨晚（12日）在啟德主場館舉行「答謝會」尾場，壓軸嘉賓「歡哥」黃子華，全場驚喜。老闆林建岳博士、《夜王》導演吳煒倫、「Ace」何啟華、「葵芳」蔡蕙琪、「煲煲」楊偲泳、「結衣」麗英、「MiMi」廖子瑜和「太子峰」盧鎮業，還有溫碧霞和馬天佑等捧場，VIP區星光熠熠。

鄭秀文答謝會尾場。（公關提供）

VIP區星光熠熠。（公關提供）

黃子華壓軸空降全場瘋狂

昨晚Sammi繼續盡力演出，以多款全新造型亮相。期間播出電影《夜王》片段後，她穿上漂亮的白色長裙出場演唱新歌《隕石與地球》。她表示以新歌比喻戲中「V姐」與「歡哥」的愛情，說：「歡哥對V姐無條件嘅愛，兩脅插刀，有事即刻衝出嚟救駕，令我好感動。唔知今晚V姐有急難，歡哥嚟到會係點呢？」黃子華升上台，全場尖叫！

黃子華做壓軸嘉賓。（公關提供）

子華表示沒什麼表演，只想發表感想，說：「Sammi，我覺得依家香港最威係你，大家知道以前喺香港最威水，就係紅館開演唱會，依家最威水喺啟德開演唱會。但你有資格同大家講，喺啟德開演唱會算係乜，喺啟德開過答謝會呀！」更搞笑率領全場承諾「我哋一定唔會淋紅油」！

爆料Sammi豪租雪櫃「萬歲」

以往子華棟篤笑傳統被觀眾嗌「回水」，今次他反叫觀眾「回水」。他說：「大家睇吓張飛寫乜，冇違反商品說明條例㗎！You & Mi，有你哋（觀眾）又有Mi（Sammi），前兩日佢仲有劉德華坐車巡迴繞場一圈。每人畀返一半，$1880，好 $880現金掟上嚟！」全場爆笑。子華爆料指Sammi對金錢沒有概念，她拍戲萬歲請食雪糕，索性租一個雪櫃，百人劇組每日任食，毫不吝嗇。認為她好心有好報，值得大家愛戴。

黃子華爆料Sammi豪租雪櫃「萬歲」。（公關提供）

大開金口帶來17分鐘棟篤笑

已「金盆𠺘口」的子華，昨晚為Sammi大開金口，表演長達17分鐘的棟篤笑，並以結他自彈自唱二創《終身美麗》。「愛有千斤重 重過羅湖的鐵路 你那手指再笨拙再粗 穿窿褲被你修補」，全場大笑，而最後一句「在他們的眼內 你係最矜貴」，氹得Sammi好開心。Sammi感激子華義不容辭，說：「我真係好多謝子華，拍完大通宵，眼又生瘡，我真係好感動，為我攪盡腦汁度咁多嘢，呢個拍檔真係唔話得，子華係我在公在私都好欣賞嘅人。」

大開金口（公關提供）

大開金口（公關提供）

淚灑舞台感激老闆力撐

之後Sammi繼續勁歌熱舞，全場勁High。答謝會尾聲，她鞠躬多謝觀眾大愛與包容、老闆與公司的支持，她說：「雖然艱難，但與此同時發現新嘅自己。特別多謝林建岳博士，即係我老闆，全力support我，不計成本。亦多謝公司上上下下嘅同事，同心解決咁大嘅危機。其實呢個危機可以變成大災難，但我冇諗過喺呢件事，竟然可以令到咁多人咁開心，開心到好似要慶祝咁。當我見到你哋笑得咁開心個樣，一切嘅壓力、一切嘅付出都係值得。《我們都是這樣長大的》有一句歌詞『人大了難得放肆地笑』，冇諗過呢三場『答謝會』可以令大家咁開心、咁放縱地笑。」她覺得太神奇，簡直是「神蹟」，藉着《上帝早已預備》感謝她信仰的天父，給予信心和勇氣。Sammi唱到熱淚盈眶，非常感動。

鄭秀文答謝會尾場淚灑啟德。（公關提供）

鄭秀文答謝會尾場淚灑啟德。（公關提供）

鄭秀文答謝會尾場淚灑啟德。（公關提供）

《終身美麗》為答謝會劃完美句號

Encore環節，Sammi穿上她最敬重嘅造型師Tomas Chan設計的長長拖尾服裝出場演唱《終身美麗》，唱到最後她脫去披肩，以最簡潔的背心短褲造型，唱：「因有自信 所以美麗 使我自卑都放低 在半空之中親你 不管身世」，為一連三場「答謝會」劃上完美句號。