谷婭溦新歌搵黃宗澤做男主　出動「秘密武器」克服最萌身高差

歌手谷婭溦（Vivian）近日推出全新國語單曲《愛自己啊》，更面子十足請來男神黃宗澤（Bosco）友情客串擔任MV男主角。日前，谷婭溦在社交平台大曬兩人的「情侶蜜照」，畫面中兩人手牽手，顯得相當合襯。不過，現實中身高有差距的二人，在拍攝時原來動用了「秘密武器」！

谷婭溦近日推出全新國語單曲《愛自己啊》，請來男神黃宗澤（Bosco）擔任MV男主角。（IG@viviankoomei）

谷婭溦克服「最萌身高差」手拖手超合襯

雖然在現實中，谷婭溦與高大帥氣的黃宗澤有着顯著的「最萌身高差」，但為了令MV畫面看起來更合襯，劇組與谷婭溦可謂出盡法寶。

谷婭溦分享與黃宗澤拖手的照片。（IG@viviankoomei）

除了靠精妙的拍攝角度配合，谷婭溦當日更穿上了「秘密武器」——超厚底高跟鞋！全靠這雙厚底鞋「神助攻」，兩人在手拖手漫步時，外形顯得極之匹配，毫無違和感，成功營造出滿滿的CP感。

原來谷婭溦是靠超厚底鞋及拍攝角度，先打破二人身高差。（IG@viviankoomei）

谷婭溦大談「愛自己」哲學

除了大曬情侶照並再次感謝黃宗澤的友情力撐，谷婭溦亦趁機配合新歌主題，向網民和歌迷分享自己近年體會到的「愛自己」人生哲學：「學會適當拒絕消耗自己的人和事，接納自己的不足，允許自己有鬆懈的時候，先懂得善待自己，保持身心愉悅，你才有多餘的心力去珍惜身邊的人，與其討好全世界，不如好好善待自己。」

谷婭溦建議歌迷用心珍惜內心嘅自己。（IG@viviankoomei）

谷婭溦不僅在文字上宣揚這個理念，現實生活中也完全是「言行合一」。本月初剛剛生日的她，至今依然慶生活動不斷、飯局不斷。面對眼前精緻美味的生日蛋糕，熱愛美食的她實行「放縱政策」，決定想吃就吃，絕對不會因為害怕發胖而痛苦戒口。

谷婭溦7月生日不停有慶生活動。（IG@viviankoomei）