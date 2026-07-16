Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
Atsuko Okatsuka""The Big Bowl Tour"" 棟篤笑將於2026年11月22日（星期日）在亞洲國際博覽館11號館舉行，會在藝人官網優先購票優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 詳情
棟篤笑日期：2026年11月22日（星期日）
棟篤笑時間：20:00
棟篤笑地點：亞洲國際博覽館11號館
門票價錢：HKD$780 / HKD$680 / HKD$580
Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 藝人優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年7月13日（星期一） 3:00PM - 11:59PM
Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：Ticketflap
公開開賣日期：2026年7月17日（星期五）
公開開賣時間：10:00AM
Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 座位表
Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。