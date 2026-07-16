Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Atsuko Okatsuka""The Big Bowl Tour"" 棟篤笑將於2026年11月22日（星期日）在亞洲國際博覽館11號館舉行，會在藝人官網優先購票優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Atsuko Okatsuka""The Big Bowl Tour"" 棟篤笑 將於2026年11月22日（星期日）在亞洲國際博覽館11號館舉行（IG@clockenflap）

Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 詳情

棟篤笑日期：2026年11月22日（星期日）

棟篤笑時間：20:00

棟篤笑地點：亞洲國際博覽館11號館

門票價錢：HKD$780 / HKD$680 / HKD$580

Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 藝人優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026年7月13日（星期一） 3:00PM - 11:59PM

Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Ticketflap

公開開賣日期：2026年7月17日（星期五）

公開開賣時間：10:00AM

Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 座位表

Atsuko Okatsuka棟篤笑座位表（IG@clockenflap）

Atsuko Okatsuka棟篤笑2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。